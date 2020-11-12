Kaçak balık avcıları cezadan kurtulamadı

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Terme, Çarşamba ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 7 Ekim8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 10 olayda 11 şahsa işlem yapılarak toplam 15 bin 880 TL idari yaptırım uygulandı. 10 ağ ve 1 adet tırıvırı ele geçirildi.

Terme ilçesi Akçay Mahallesi’nde 7 Ekim günü kaçak balık avladıkları tespit edilen 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 1000 TL idari yaptırım uygulandı. Ele geçirilen 1 adet 3,5 metre uzunluğunda serpme ağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çarşamba ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde 9 Ekim günü kaçak balık avladıkları tespit edilen 2 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 1000 TL idari yaptırım uygulandı. Ele geçirilen 2 adet 6 metre uzunluğunda ağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Terme ilçesi Bağsaray Mahallesi’nde 9 Ekim günü kaçak balık avladıkları tespit edilen 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 1000 TL idari yaptırım uygulandı. Ele geçirilen 1 adet 4.5 metre uzunluğunda serpme ağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çarşamba ilçesi Ordu Mahallesi’nde 11 Ekim günü kaçak balık avladıkları tespit edilen 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 2 bin 500 TL idari yaptırım uygulandı. Ele geçirilen 1 adet serpme ağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çarşamba ilçesi Ordu Mahallesi’nde 11 Ekim günü kaçak balık avladıkları tespit edilen 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin TL idari yaptırım uygulandı. Ele geçirilen 10 metre uzunluğundaki 1 adet ağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çarşamba ilçesi Boyacılı Mahallesi’nde, 11 Ekim günü kaçak balık avladıkları tespit edilen 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 4 bin 200 TL idari yaptırım uygulandı. Ele geçirilen 1 adet serpme ağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çarşamba ilçesi Kumtepe Mahallesi’nde 15 Ekim günü kaçak balık avladığı tespit edilen 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 1200 TL idari yaptırım uygulandı. Ele geçirilen 1 adet 5 metre uzunluğundaki ağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Terme ilçesi Köybucağı Mahallesi’nde 24 Ekim günü kaçak balık avladığı tespit edilen 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 1000 TL idari yaptırım uygulandı. Ele geçirilen 1 adet 5,5 metre uzunluğunda serpme ağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çarşamba ilçesi Kumköy Mahallesi’nde 3 Kasım günü kaçak balık avladığı tespit edilen 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 500 TL idari yaptırım uygulandı. Ele geçirilen 1 adet 4 metre uzunluğundaki serpme ağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bafra ilçesi Kalaycılı Mahallesi’nde ırmak kenarında 8 Kasım günü kaçak balık avladığı tespit edilen 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 480 TL idari yaptırım uygulandı. Ele geçirilen 1 adet tırıvırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Toplam 10 olayda; 11 şahsa işlem yapıldı. Toplam 15 bin 880 TL idari yaptırım uygulanarak 10 ağ ve 1 adet tırıvırı ele geçirildi.

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