Dermatoloji Uzmanı Öcal’dan "botoks" uyarısı

Dermatoloji Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, tam donanımlı sağlık merkezleri tarafından yapılmasını tavsiye ettiği botoks konusunda kadınların dikkatli olmasını gerektiğini belirterek, güzelleşmek adına farklı sağlık sorunları ile karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyardı.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, botoks ve uygulamalarına dair merak edilen soruları yanıtladı. Daha güzel görünmek adına yaptırılan botoks uygulamasının yanlış eller ve sağlıksız ortamlarda yapıldığında farklı sağlık sorunlarını ortaya çıkarabileceğini belirten Uzm. Dr. Öcal, "Ciltte oluşan kırışıklık, sarkma gibi durumlarda cilt altına uygulanan ve bu gibi durumları geçici süreli olarak tedavi eden işleme botoks denilmektedir. Botoks, ‘Clostridium botulinum’ adlı bakterinin toksinidir. Halk arasında yılan zehri olarak bilinse de aslında değildir. ‘Clostridium botulinum’ adlı bakterinin toksinini saflaştırarak ilaç olarak tedavide kullanıyoruz. Dermatolojide botoksu kullanım alanımız yüzün üst kısmında bulunan kırışıklıkların giderilmesi ve terlemeyi önlemek içindir. Botoks yaptırmanın yaş sınırı yoktur. Kişinin ihtiyacına göre uygulama yapılmaktadır” dedi.



Sahte ürünlere dikkat

Bu uygulamada istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamak için yapılması gerekenlere değinen Öcal, “Botoks kullanım alanı yüz bölgesinde, alındaki yatay çizgileri, alından buruna inen çatı çizgileri, kaz ayağı olarak tanımladığımız göz çevresi, burun bölgesinde oluşan çizgiler bu ve bunun gibi durumlarda kullanılmaktadır. Bunların dışında terleme tedavisinde koltuk altı, avuç içi, ayak terlemesi gibi bölgelerdeki terlemeyi durdurulması amaçlı yapılmaktadır. Kişiden kişiye değiştiği için botoks yaptırmak isteyenler mutlaka uzman doktor desteği almalıdır. Sağlıksız ortamlarda işin ehli olmayan kişiler tarafından yapılan bu uygulama farklı sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. Çünkü burada kullanılan ürün çok önemli istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Sahte ürünlerin oluşturduğu olumsuz haberleri medyadan bulabilirsiniz. Sağlıksız ellerde botoks yaptıranların ağzı, yüzü, burnu ve gözleri gibi organlarının aşırı şiştiğini, morlaştığını görebilirsiniz. Bu işlemlerin tam donanımlı sağlık merkezleri dışında kesinlikle yapılmaması gerekiyor” diye konuştu.

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