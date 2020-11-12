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"En iyi Narkotik Polisi Anne" İlkadım Belediyesi personeline Uyuşturucu ile Mücadele Semineri verildi

İHA

"En iyi Narkotik Polisi Anne" İlkadım Belediyesi personeline Uyuşturucu ile Mücadele Semineri verildi

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “En iyi Narkotik Polisi Anne” adı altında İlkadım Belediyesi’nde çalışan kadınlara yönelik “Uyuşturucu ile Mücadele Semineri” verildi.
Belediye binasındaki konferans salonunda gerçekleştirilen seminer öncesi katılımcıların tek tek ateş ölçümü, maske kullanımı ve mesafeli oturma düzeni ile yerleşimi yapıldı. Akabinde katılımcılara uyuşturucu ile mücadele hakkındaki bilgilerini değerlendirmek adına anket uygulaması oldu. Polis memurları Hazel Öztekin ve Caner Aydilek’in hazırladıkları slayt sunumları gerçekleşti. Çağın en önemli sorunlarından biri olan uyuşturucu bağımlılığı hakkında, sorucevap şeklinde katılımcılara bilgiler aktarıldı.

“Zararlı olduğu bilindiği halde neden vazgeçilmiyor biliyor musunuz?”
Katılımcılara seminerin amacın açıklayan ve katılımlarından ötürü salondaki belediye çalışanlara teşekkür eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polis Şefi Tuncer Okan, ”Bu seminerin farkındalığı artıracak bir çalışma olacağını ve sizlerin bilgisinin de artacağını düşünüyorum. Öncelikle bağımlılığın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bağımlılığın çeşitli tarifleri vardır. Neticede insan beyni, vücudu, aklı ve iradesi ile alakalı bir mevzu olduğu için matematik kuralı gibi 2 çarpı 2, 4 eder gibi bir tanımı yoktur. Dolayısıyla bağımlılık ile ilgili çeşitli tanımlar vardır. Bunlardan biri kullanmanın zararı açıkça bilinse bile maddeden vazgeçilememesidir. Kişiye sorduğumuz zaman bunun yanlış ve hatalı olduğunu, kullanmaması gerektiğini bilir. Ama iradesi elinde olmadığı için bırakamaz. Bağımlılığın başka bir tanımı ise bir nesne ya da eylem üzerinde kontrolün kaybedilmesidir. Hazırladığımız sunumda ekip arkadaşlarım sizlere bu konu hakkında bilgilerini aktaracaklar” dedi.

“Topyekun mücadele vermemiz gerekiyor”
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki 4 yıllık görev süresinde yaptığı gözlemlere dayanarak madde kullanan şahıslardaki fiziksel ve sosyal belirtileri aktaran Polis Memuru Caner Aydilek, ”Madde bağımlılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de maalesef yaşamın bir parçası haline geldi. Madde kullanımının yaş ortalaması maalesef çok düştü ve kullanımı yaygınlaştı. Toplumsal sorunlarla mücadele ederken kararlı olmak gerekiyor ancak kararlı olmak kadar bu konuda bilgili de olmak gerekiyor. Madde bağımlılığının gelişme, yayılma, kullanma ve temin edilme gibi evrelerinde hep birlikte topyekun bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bu noktada ‘En iyi Narkotik Polisi Anne’ semineri kamu kuruluşlarındaki annelerimize anlatıp farkındalık oluşmak istiyoruz” diye konuştu.

Vatandaş ile polis işbirliğini güçlendiren uygulama: Uyuma
Uyuşturucu ile mücadelede etkin katılımın sağlanması çalışmaları kapsamında farkındalığı artırmak, gençleri ve aileleri bağımlılık oluşturan maddelerden uzak tutmak, toplumsal bilinci artırmak adına çok sayıda uyuşturucu bağımlısı kullanıcıları ve aileleri ile anket çalışmalarına katılıp bilgi ve tecrübelerini sunum yoluyla paylaşan Polis Memuru Hazel Öztekin ise, madde bağımlılığı nedir, bağımlı olan kişilerin özellikleri nelerdir, sokak satıcıları nasıl tanınır, narkotik maddelerin sokak isimleri, şüpheli mekânların nereler olduğu, bağımlılık yapan maddeler ve kullanımının sonuçları ve zararlı maddelerin kullanımını engellemek için alınması gereken tedbirleri personellere anlattı.

“Mücadelede destek hatları tanıtıldı”
Seminer sonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca uyuşturucu madde kullanımın önüne geçmek adına sokak sokak gelen her ihbarın peşine düşüleceği belirtilerek polis ve vatandaşın bağlantısını sağlayan özel bir servis olan “UYUMA” isimli mobil uygulama ve Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı Alo 191 hakkında bilgiler paylaşıldı.

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