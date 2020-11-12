Kavaklı kadınlar güç birliği yaptı

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kadınlarımızı da ticari hayatın içinde görmek bizler için gurur verici” dedi.

Geçtiğimiz aylarda Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği'nin (YEG) destekleriyle Kavaklı kadın girişimcileri desteklemek amacıyla kurulan Kadın Girişimciler Kooperatif Başkanı Zeynep Okuyucu ve Yönetim Kurulu Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nu ziyaret ederek yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatifler Koordinatörü Nazlı Saral ve Kavak YEG Uzmanı Ebru Akman’ın da katıldıkları ziyarette konuşan Kooperatif Başkanı Zeynep Okuyucu, amaçlarının yapacakları çalışmalar ile ilçenin yöresel ürünlerini eticaret üzerinden iç ve dış pazarlarda satışa sunmak olduğunu belirtti. Okuyucu, “Böylelikle aynı zamanda ilçemizin tanıtımını sağlarken diğer yandan da Kavaklı kadınları ticari hayatın içine katmış olacağız” diye konuştu.

Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin Kavak’ta bir ilk olduğunu hatırlatan Başkan Sarıcaoğlu, ilçe kadınlarını ticari hayatın içinde görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Sizlerin başarılı olması için bizlerde elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. İlçemizin daha fazla kalkınması yolunda kadınlarımızı da ticari hayatın içinde görmek bizler için gurur verici. Bu oluşum ile doğal ve yöresel ürünlerimiz sunuldukları pazarlarda satılırken diğer yandan da ilçemizin tanıtımına büyük katkı ve destek verecektir. Kavaklı kadınların çıktıkları bu yolda başarılı olmaları için bizlerde daima yanlarında ve destekçileri olacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan ziyarete Kadın Girişimciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri Nuray Kara, Münine Arat, Sevda Erişgin, Emsal Yaman, Esra Cüre, Hümeyre Uyanık katıldı.

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