Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı

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Samsun'da geceleyin silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bulunan husumetten dolayı A.A.'nın (41) tabancayla ateş açması sonucu B.C.K.(25) göğsünün ortasından vurularak ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan B.C.K. ameliyata alındı. A.A. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından, olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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