Bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın tutuklu sanığı ilk mahkemede serbest kaldı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 17 yaşındaki bisiklet sürücüsüne motosikletle çarparak ölümüne neden olan tutuklu sanık, telekonferansla katıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

25 Haziran akşamı Kumcağız Mahallesi Suat Kılıç Bulvarı'nda meydana gelen kazada, ilçe merkezine seyir halinde olan Mehmet Akif E. (22) idaresindeki 55 JP 548 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 17 yaşındaki Nuri Can Beyazpınar’ın kullandığı bisikletle çarpışmıştı. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetmiş, motosiklet sürücüsü Mehmet Akif E. ve motosiklette yolcu olarak bulunan İbrahim Ö. (18) yaralanmıştı. Motosiklet sürücüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından ağustos ayında tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

Polis ekipleri kaza yerinde yaptıkları incelemede 'motosiklet sürücüsünün şerit ihlali yaparak kendi şeridinde seyir eden bisiklete çarparak kazaya mahal verdiğini', ayrıca kazada hayatını kaybeden gencin üzerinde kırmızı ve siyah renkli fosforlu elbise olduğunu ve kask kullandığını, motosiklet sürücüsü ve yolcuda ise kask bulunmadığını belirlemişti. Kaza sonrası Bafra Cumhuriyet Savcısının başlattığı soruşturma kapsamında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde motosiklet sürücüsünün yapılan idrar tahlilinde uyuşturucu maddeye rastlandığı öğrenilmişti.

Bugün Bafra Adliyesi'nde görülen dava öncesi Nuri Can Beyazpınar’ın ailesi ve arkadaşları ellerinde pankartlar ve gencin fotoğrafları ile adliye önünde mahkemenin sonucunu beklediler. Kararın açıklanması üzere Nuri Can Beyazpınar’ın ailesi verilen karara tepki gösterdi.

Adliye çıkışında, kazada hayatını kaybeden Bafra Bisikletçiler Kulübü sporcusu ve okullararası Samsun il üçüncüsü 17 yaşındaki Nuri Can Beyazpınar’ın babası Metin Beyazpınar, "Tutuksuz yargılama, ilk celsede bıraktılar. Adam öldürmek bu kadar basit bir şey" diyerek tepki gösterdi.

Adliye çıkışı gözyaşlarını tutamayan acılı anne Yasemin Beyazpınar ise, "Zaten çocuğum gittiydi, ben teselli bulmaya gelmiştim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mehmet Akif E., 21 Ocak 2021 tarihinde tekrar hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.