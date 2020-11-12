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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’un afet planları canlı yayında konuşuldu

İHA

Samsun’un afet planları canlı yayında konuşuldu

– Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından internet üzerinden yapılan canlı yayınla ‘Hedef: Afete Hazır Bir Samsun’ konulu panel gerçekleştirildi.
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın moderatörlüğünde yapılan panelde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Levent Uçarlı katılımcı olarak yer aldı.

"Türkiye afet yönetimini öğrendi ve bu konuda güzel çalışmalar yapıyor"
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Bugünün ayrı bir önemi var. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nde büyük kayıplar verdik. Bunun üzerinde çok yıllar geçti. Tedbirler mutlaka alınıyor. Türkiye afet yönetimini öğrendi ve bu konuda güzel çalışmalar yapıyor. Bugün tekrar kendi durumumuzu hatırlamak, neler yapılabilir bunları konuşmak üzere bu toplantıda bir araya gelmek istedik. Afet yönetiminde büyük aşamalar kat ettik. Ancak şimdi bu konuda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Afet öncesi sürecini yönetme ve afete karşı hazırlıklı olma ve afete maruz kalınca en az hasarla bunun nasıl giderebilineceği ve afetten korunma yolları yapmamız gereken. Biz Samsun olarak 45 farklı afet çeşidiyle karşılaşabilecek durumdayız. Bu manada bölgesel olmamızın da büyük önemi var. Olan bir afette tüm imkanlarımızla koşmak görevimiz var. Bu manada hazırlıklarımızın genel manada iyi durumda olduğunu ancak farkındalık ve duyarlılığın artırılması ve afet öncesi özellikle dere yataklarında artık tamamen hiçbir şekilde imarın yapılmaması bunun haricinde kentsel dönüşümün hızlandırılması konularının önemli olduğunu biliyoruz. İnşallah bunları da kazandırmak suretiyle afete maruz kalabilecek bölgelerdeki riskleri azaltmış olacağız” dedi.

"Büyükşehir Afet Müdahale Planı, Samsun Afet Müdahale Sistemi içinde yer almakta"
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Afet bilindiği gibi Türkiyemiz için çok önemli bir kavram ve afetle müdahale planlama süreci çok önemli. Bildiğiniz gibi Büyükşehir Afet Müdahale Planı, Samsun Afet Müdahale Sistemi içinde yer almakta. Büyükşehir Belediyesi ana destek ve çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, birimler arası koordinasyonu, ekip ve insan kaynakları kapasitesini mevcut durumunu ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunmak amacıyla birlikte Büyükşehir Afet Planı hazırlanmıştır. Bunun kısaltılmış ismi SAMP. Bu plan doğrultusunda hazırlanan Büyükşehir Acil Müdahale Planı organizasyonumuz şemalandırılmış bu doğrultuda lojistik, operasyonel ekipler sunulması ön görülmüştür. Samsun ilinde 17 ilçe sınırlarını kapsamaktadır. Öncelikli hedef hayat kurtarmak. İkincisi kesintiye uğrayan hayatı en kısa sürede normale döndürmek. Mücadele çalışmalarını hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirmek. Halk sağlığını korumak ve sürdürmek gibi hedefleri var. Özellikle bu plan afet alanı ve daha sonrası için daha çok çalışmaları öngörüyor. Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda çok etkin olması gereken, mümkünse afet anında bugünden öngörülebilecek, bütün eksiklikleri görüp tedbirini almakla görevli durumunda. Afet olmadan önce risk azaltma ve iyileştirme çalışmaları da çok önemli. Bu anlamda belediyemiz kentsel dönüşüm çalışmaları, kent trafiğini rahatlayacak akıllı şehir uygulamalarını da bu konuda değerlendirebiliriz” diye konuştu.

"Öğrencilerimiz üzerinde farkındalık eğitimleriyle afet ve çevre bilincinin diri tutulmasını amaçlıyoruz"
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “İçerisinde yaşadığım coğrafya belki Türkiye’deki şanslı coğrafyalardan bir tanesi. Ama ülke olarak afetin her türlüsünü tecrübe etmiş bir milletiz. Afetlerden ders çıkarıldığında bunlar avantaja dönüştürülebiliyor. Afetlerle karşılaştık ama her seferinde ders aldık. Bugün ciddi afetlerin yıl dönümü bugün. Bunlar hafızamızdan silinmeyecek. Gelecekte bunların tekrar yaşanmaması ve yaşanması durumunda da ne yapılması noktasında katkı verebiliriz. OMÜ yaklaşık çalışanları ile beraber 60 bin nüfusa ulaşan büyük bir camia. 100’ün üzerinde ülkeden gelen öğrencilerle beraber OMÜ’nün uluslararası ölçekte bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle öğrenci, akademik personel ve dış imkanları ile OMÜ’nün bu noktada yapabileceği en güzel şey farkındalık eğitimidir. İkincisi afet konusunda akademik bilgi üretmek ve üretilen bilgiyle teknik olarak bu mücadeleye katkı sağlamak gerekiyor. Bizim burada tüm OMÜ öğrencilerinin ülkemizin gerçekliği konusunda bir farkındalık sahibi olması, karşılaştığında ne yapması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Öğrencilerimiz üzerinde farkındalık eğitimleriyle afet ve çevre bilincinin diri tutulmasını amaçlıyoruz. Öncelikle çevre ile ilgili bir düzenlememiz var. Ama sadece görsellik boyutunda değil. Çevre ile ilgili düzenlemenin eğitimin bir parçası olmasını arzu ediyoruz. O nedenle mesela doğal afetler konusunda söz gelimi bir parkurun, eğitim parkurunun kampüsün içinde olmasını amaçlıyoruz. Böyle bir parkur ona da, bize de katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

"İklim değişikliklerinden ötürü 6 ayda yağan yağış bir günde düşmeye başladı"
SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Farkındalık şüphesiz ki önemli ama konuşmalarda da ifade edildi. Afet olduktan sonraki alışkınlıklarımız son derece iyi. Farkındalığımız son derece iyi. Hareket kabiliyetimiz son derece iyi. İnşallah afet olmadan önce önleme noktasında da farkındalık ortaya çıkar ve bunu bilimsel anlamda da destekleriz. Hem ilimizde hem de ülkemizde meteorolojik afetlerle sık sık karşılaşmaktayız. Özellikle hızlı şehirleşme, iklim değişimi ve değişkenliğinin ekstrem yağışlar üzerindeki etkileri taşkınla karşılaşma ihtimalimizi artırmaktadır. Bu sadece Samsun’da değil ülkemizin birçok bölgesinde yaşadığımız bir sorun. İklim değişikliklerinden ötürü 6 ayda yağan yağış bir günde düşmeye başladı. Bu olunca ciddi sel felaketlerine yol açmaya başladı. Biliyorsunuz Üniversitemizde Meteoroloji Mühendisliği Bölümümüz var. Türkiye’de iki taneden var bu bölümden. Şu anda bu bölümümüzde bir akademisyen arkadaşımız iklim değişimi ve değişkenliğinin Karadeniz Bölgesi ekstrem yağışlarına etkileri isimli bir TÜBİTAK projesi yürütüyor. Bu kapsamda Karadeniz’de bulunan 21 yağış gözlem istasyonu ekstrem yağış değerlerinin yeni bir yöntemle hesaplanması amaçlanmaktadır. Bu yöntem taşkın hesaplamalarında iklim değişikliğinin etkisinin dahil olmasını, ne derece dahil olduğunu ne kadar etkili olduğunu inşallah ortaya çıkaracaktır” ifadelerini kullandı.

"Tüm vatandaşlarımızın AFAD ile irtibata geçmeleri için çağrı yapıyorum"
Samsun AFAD Müdürü Levent Uçarlı ise, “Samsun’da 4 afet türü ön plana çıkıyor. Deprem, sel ve taşkın, heyelan, orman ve kent yangınları. Afetlerin etkisini azaltmak can ve mal kayıpları azaltmak eğitimlerle mümkün olacaktır aslında. 2019 yılında 60 bin kişiye eğitim verildi. 2020 yılında Ekim ayı itibariye 90 bin kişiye ulaştık. Yüzde 60 bir artış gerçekleşmiş durumda. Tüm vatandaşlarımızın AFAD ile irtibata geçmeleri için ben çağrı yapıyorum. Gönüllü sayımız 300 civarındaydı şu anda 3 bine yaklaştı. AFAD gönüllülüğü bu noktada çok önemli. OSB’deki büyük firmalarla irtibata geçildi. Bu firmalarda hafif arama kurtarma ekipleri oluşturulacak” sözlerine yer verdi.
Canlı yayınlanan paneli vatandaşlar anlık olarak takip edebildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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