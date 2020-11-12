Samsun'da silahla ağır yaralama olayı şüphelisi adliyede

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da geceleyin bir kişiyi silahla vurarak ağır yaralayan genç ile babası adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bulunan husumetten dolayı A.A.'nın (31) tabancayla ateş açması sonucu B.C.K.(25) göğsünün ortasından vurularak ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan B.C.K. ameliyata alındı. A.A. ile tartışma sırasında evinden av tüfeğiyle evinden dışarı çıktığı iddia edilen babası Ş.A. (71) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından, olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan babaoğul bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.