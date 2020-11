Üretim çiftçiden, tohum Canik’ten

Canik Belediyesi, tarım ve hayvancılık yapan üreticileri destekleme kararı kapsamında bölgede tarım yapan çiftçilerin 2020 yılı için belirlenen 20 ton buğday tohumu ihtiyacının yarısını karşıladı. Tohumlar düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Başalan Mahallesi’nde yapılan programda, üreten, üretim için mücadele eden ortaya bir emek koyan herkesin yanında olduklarını ifade ederek, özellikle Tarım ve Hayvancılık konusunda ilçede faaliyet gösteren her çiftçinin öncelik sahibi olduğunu söyledi. Başkan Sandıkçı, göreve geldikleri günden bu yana kırsal kalkınma ve gelişimi noktasında büyük çaba içinde olduklarını ifade ederek, “Tarım ve hayvancılık konusunda devletimizin verdiği desteğin yanı sıra biz de belediye olarak her türlü çabayı gösteriyoruz. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Tarım alanında göstereceğimiz her gelişim sadece ilçemiz için değil, ülkemiz içinde büyük önem taşıyor. İsteğimiz ve hedefimiz bereket dolu toprakların tohumlarla buluşmasıdır. Bu anlamda çiftçimizin neye ihtiyacı olursa imkânlarımızı sonuna kadar zorlamaya kararlıyız” dedi.



“Üretenin her zaman yanındayız”

Tarımsal alanda atılacak her adımın kendileri için önem arz ettiğini belirten Sandıkçı, "Artık herkes biliyor ki İbrahim Sandıkçı’nın tek önceliği vatandaşın önceliğidir. Canik Belediyesi bütün çalışmalarını vatandaşının önceliklerine göre planlıyor ve hayata geçiriyor. Tarım ve tarım alanında faaliyet gösteren herkes bu anlayış kapsamında bizim için çok değerlidir. Onların sorunlarını hızla gidermek ise görevimizdir. Tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma kapsamında proje ve etkinliklerimiz artarak devam edecek. Toprağın tohumla buluşması için çiftçimizin emrindeyiz. Üretimin artması için çiftçimizin emrindeyiz. Bir sorunla karşılaştıklarında çözmek için çiftçimizin emrindeyiz. İlçemizin her alanda üreten ve ürettikleriyle ortaya fark koyan bir kent olması için çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Rabb'im bugün burada toprakla buluşacak buğday tohumlarını ve bu uğurda verilecek bütün çabaları bereketli kılsın” diye konuştu.



Buğday tohumlarının çiftçilere teslimi için hazırlanan programa, Başalan Mahalle Muhtarı Salim Öztürk, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Canik Tarım ve Orman İlçe Müdürü Galip Baykal, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Başalan Mahalle Muhtarı Salim Öztürk, ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.