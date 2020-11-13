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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen 11 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda Iraklı 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-11-13 09:58:37



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