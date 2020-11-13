Diyabette farkındalıkta ‘Hemşire Yılı’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyabette farkındalıkta ‘Hemşire Yılı’

İHA

Diyabette farkındalıkta ‘Hemşire Yılı’

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ramis Çolak, 14 Kasım 2020 Dünya Diyabet Günü temasının “Hemşire ve Diyabet” olduğunu söyledi.
OMÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramis Çolak, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin her geçen gün görülme sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. Çolak, “Diyabet, küresel sağlık harcamalarının yüzde 12’sinden sorumlu olduğu gibi diğer birçok sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir. Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre, 2019'da 463 milyon yetişkin birey, yani 11 yetişkinden 1’i diyabetlidir. 2040 yılında bu sayının 642 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Diyabetli her 2 yetişkinden 1'ine yaklaşık 232 milyon tanı konulmamıştır. Her 6 canlı doğumdan 1'ine yaklaşık 20 milyon gebelikte yüksek kan şekerinden (hiperglisemi) etkilenmektedir. Diyabet 2019'da en az 760 milyar dolarlık, küresel sağlık hizmetlerine ayrılan payın yüzde 10’una denk gelmektedir, sebep olduğu gibi yine aynı yıl içinde 4.2 milyon kişinin ölümüne sebep olmuştur” dedi.
Dünyada her 6 saniye 1 kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Prof. Dr. Ramis Çolak, “Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans ÇalışmasıII (TURDEPII) sonuçlarına göre, ülkemizde diyabet görülme sıklığı yüzde 13.7, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ise Türkiye’de bu oran yüzde 13.2’dir. Dünya genelinde her 6 saniyede 1 kişi diyabet nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Diyabet tedavi ve takip edilmediği takdirde; kalp krizi, inme, körlük, böbrek yetmezliği ve diyabetik ayak gibi sonuçlar doğurabilir. İnsülinin keşfini gerçekleştiren ve böylelikle diyabetin tıbbi tedavisine olanak sağlayan Dr. Frederick G. Banting’in doğum günü olan 14 Kasım aynı zamanda Dünya Diyabet Günü olarak ilan edilmiştir” diye konuştu.

Dünya Diyabet Günü 2020: Hemşireler diyabette farklılık oluşturuyor
İç Hastalıkları Uzmanı Ramis Çolak, “Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), Dünya Diyabet Günü için her yıl bir tema belirlemektedir. Bu yılki ‘Hemşire ve Diyabet’ teması ile hemşirelerin diyabetle yaşayan insanları desteklemede oynadıkları önemli rol hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Hemşireler şu anda küresel sağlık iş gücünün yarısından fazlasını yüklenmektedir. Çeşitli sağlık sorunları ile yaşayan insanları desteklemek için olağanüstü işler yapmaktadırlar. Hem diyabetle yaşayan hem de diyabet riski yüksek olan kişilerin hemşire desteğine ihtiyacı vardır. Diyabetle yaşayan insanlar çok sayıda zorlukla karşı karşıyadır. Diyabet hemşireleri bu zorlukların aşılmasında önemli bir eğitmen ve yol göstericidirler. Diyabetli kişilerin sayısı dünya çapında artmaya devam ettikçe, hemşirelerin ve diğer sağlık uzmanı destek personelinin rolü daha da önemli hale gelmektedir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları ve devletler, eğitim ve öğretime yatırım yapmanın önemini kabul etmelidir. Bu alanda özel eğitim almış hemşirelerin sayısı arttırılmalıdır” şeklinde konuştu.

Uluslararası Diyabet Günü tarihi
Uluslararası Diyabet Günü’nün geçmişinden bahseden Ramis Çolak, “Diyabete ilişkin sağlık endişelerinin artması ile 1991’den beri Uluslararası Diyabet Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliği ile Uluslararası Diyabet Günü olarak kabul edilmiştir. Bu özel gün, dünya çapında şeker hastalığı olan ve diyabet riski taşıyan milyonlarca insanın daha fazla bilgi edinmek, bilgi paylaşmak ve durum hakkında farkındalık yaymak için bir araya geldiği uluslararası bir etkinlik olarak kabul ediliyor” ifadelerini kullandı.

Tema ve 2020 için temel mesajlar: Hemşire Yılı
2020 Dünya Diyabet Günü temasının “Hemşire ve diyabet” olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çolak, “Kampanya hemşirelerin diyabetle yaşayan insanları desteklemede oynadıkları önemli rol hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre; Hemşireler, sağlık çalışanlarının yüzde 59'unu oluşturmaktadır. Küresel hemşirelik iş gücü 27,9 milyon olup, bunun 19,3 milyonu profesyonel hemşiredir. 2018'de küresel hemşire açığı 5,9 milyondu. Bu açığın yüzde 89'u düşük ve orta gelirli ülkelerde yoğunlaşıyor. 2030'a kadar meslekteki endişe verici eksikliklerin üstesinden gelmek için eğitilen ve istihdam edilen hemşire sayısının yılda yüzde 8 artması gerekiyor. WHO, 2030 yılına kadar Sosyal Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için gereken toplam yatırımın 3,9 trilyon ABD doları olduğunu tahmin etmektedir. Bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak için, Dünya Diyabet Günü'nün oluşumunda ve kasım ayı boyunca çeşitli medya desteği ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecektir” sözlerine yer verdi.
Kampanyanın iki ana mesajı olduğunu dile getiren Çolak bunları şu şekilde açıkladı: “Bunlardan birincisi ‘Hemşireler: diyabet için fark yaratın’. Topluluğun çok değerli bir üyesi olarak hemşireler, çok çeşitli sağlık sorunları ile yaşayan insanları desteklemek için olağanüstü işler yaparlar. Diyabetle yaşayan veya durumu geliştirme riski taşıyan kişilerin de desteğine ihtiyacı vardır. Diyabetle yaşayan insanlar bir dizi zorlukla karşı karşıyadır ve hemşireleri onları destekleyecek becerilerle donatmak için eğitim çok önemlidir. İkincisi ise ‘Diyabetliler: hemşireler fark oluşturur’. Diyabetli kişilerin sayısı dünya çapında artmaya devam ederken, hemşirelerin ve diğer sağlık uzmanı destek personelinin rolü, durumun etkisini yönetmede giderek daha önemli hale geliyor. Hemşireler genellikle bir kişinin etkileşim kurduğu ilk ve bazen tek sağlık profesyonelidir ve bu nedenle ilk değerlendirme, bakım ve tedavinin kalitesi hayati önem taşır. Hemşireler şu alanlarda kilit rol oynar: Hızlı tedaviyi sağlamak için diyabeti erken teşhis etmek, komplikasyonları önlemeye yardımcı olmak için diyabetli kişilere kendi kendine yönetim eğitimi ve psikolojik destek sağlamak, diyabeti önlemeye yardımcı olmak için tip 2 diyabet için risk faktörlerini ele almak. Bu sene Kovid19 pandemisi geniş kapsamlı farkındalık faaliyetleri yapmamıza engel olmasına rağmen sosyal mesafeye dikkat ederek dar kapsamlı ve sosyal medya aracılığı ile daha geniş kapsamlı eğitim faaliyetleri yürütülmesi planlanmaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da açık alanlarda sigara denetimi
YEREL HABERLER Samsun'da açık alanlarda sigara denetimi
Samsun’da 48 saat içinde 4 aileyi korona ayırdı, yasaklı kına gecesinde 17 yeni vaka
YEREL HABERLER Samsun’da 48 saat içinde 4 aileyi korona ayırdı, ...
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 Iraklı gözaltında
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 Iraklı gözaltında
Samsun'da 278 bin dekar alan sulandı, ülke ekonomisine 336 milyon TL katkı sağlandı
YEREL HABERLER Samsun'da 278 bin dekar alan sulandı, ülke ...
Onların gözü yükseklerde Enerji kahramanlarının metrelerce yüksekte zorlu görevi Arıza personeli Şahin Kırbıyık: "Bir evin elektrikleri yandığında bütün yorgunluğunuzu unutuyorsunuz"
YEREL HABERLER Onların gözü yükseklerde Enerji kahramanlarının ...
Görme engelli kadın başkanın 'Görme Engelliler Okulu' hayali
YEREL HABERLER Görme engelli kadın başkanın 'Görme Engelliler Okulu' ...
Samsun'da DEAŞ operasyonda 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonda 8 yabancı uyruklu ...
Samsun'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
Samsun'da şehit babasına devlet övünç madalyası
YEREL HABERLER Samsun'da şehit babasına devlet övünç madalyası
Atakum Belediyesi'nin 'Halk Yem Evi’ açılışına haciz şoku Başkan Deveci muhtarlarla açılış kurdelesi keserken icra memurları hacze geldi
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi'nin 'Halk Yem Evi’ açılışına haciz ...
Hırsızlar soydukları büfenin güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldı
YEREL HABERLER Hırsızlar soydukları büfenin güvenlik kamerası kayıt ...
Saathane Meydanı zeytin ağaçları ile yeşilleniyor
YEREL HABERLER Saathane Meydanı zeytin ağaçları ile yeşilleniyor
Üretim çiftçiden, tohum Canik’ten
YEREL HABERLER Üretim çiftçiden, tohum Canik’ten
Samsun'da silahla ağır yaralama olayı şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da silahla ağır yaralama olayı şüphelisi ...
Hız limitini 1 kilometre aştı diye yazılan cezayı mahkeme kararıyla iptal ettirdi
YEREL HABERLER Hız limitini 1 kilometre aştı diye yazılan cezayı ...
Samsun’un afet planları canlı yayında konuşuldu
YEREL HABERLER Samsun’un afet planları canlı yayında konuşuldu
Hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay 25 gün cezası bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay 25 gün cezası bulunan ...
Öğrenciler ödül olarak Ankara'yı gezdi
YEREL HABERLER Öğrenciler ödül olarak Ankara'yı gezdi
Bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın tutuklu sanığı ilk mahkemede serbest kaldı
YEREL HABERLER Bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın ...
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır ...
Samsun’da sigara yasağının ilk günü: “Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor”
YEREL HABERLER Samsun’da sigara yasağının ilk günü: “Evde hanım, ...
Muhtar ve eşlerine korona eğitimi verilecek Çarşamba’da korona virüse karşı örnek çalışma
YEREL HABERLER Muhtar ve eşlerine korona eğitimi ...
Başkan Özdemir: “Ekiplerimiz sahada ve halkımızın hizmetinde"
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Ekiplerimiz sahada ve halkımızın ...
Yaralı kediye Büyükşehir sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı kediye Büyükşehir sahip çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X