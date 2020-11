Karadeniz Diyabet Derneği kuruldu Şeker hastası çocuklar için 'Parmağın Acımasın' kampanyası

Samsun’da her gün kan şekerini kontrol etmek zorunda olan şeker hastası çocuklara parmak delmeden acısız şeker ölçümü yapan sensör almak amacıyla diyabetli hastalar ve sağlık çalışanları tarafından Karadeniz Diyabet Derneği kuruldu.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, “Diyabet dernekleri, ülkemizde ve dünyada hızla artan diyabet için dayanışmanın, birlikte sorunları omuzlamanın,, gittikçe artan ve ağırlaşan sorumluluklarımızın daha kolay ve el ele çözülebileceği kurumlardır. Biz bunun farkında olarak, 20 yıldan fazla süredir Samsun'da yürüttüğümüz gönüllü diyabet çalışmalarımıza bu sefer Karadeniz Bölgesi’ne hitap edecek şekilde başka bir pencereden ama yine asıl sorun diyabet ve diyabetlinin elinden tutmak ve bir yaraya merhem olabilmek amacı ve niyetiyle devam etme kararı aldık” dedi.



Parmağın Acımasın

Hedef büyüttüklerini ve daha güzel çalışmalar yapabilmeyi amaçladıklarını belirten Dinççağ ilk projelerini ise şöyle anlattı: “Bilindiği gibi tip 1 diyabet hastaları yani şeker hastası çocuklar, her gün 4 veya 5 defa parmak uçlarını delerek kan şekeri bakmak ve ona göre insülin yapmak zorundadır. Sürekli parmak ucuna iğne batırmak ve sürekli bu tahlili yapmak zorunda kalmak, çok acı verici ve parmak uçlarını nasırlaştırıcı bir durumdur, Çok küçük anne kuzusu evlatlarımızı bu durumdan kurtarıcı teknoloji geliştirilmiş ve sensör adı verilen aletler ile parmak ucu delinmeden, acısız kan şekeri bakılması mümkündür. Ancak, bu cihazlar pahalıdır ve her şeker hastası çocuğun ailesi bu cihazlara erişememektedir. Biz toplum olarak bu masum yavrulara sahip çıkabiliriz. Projemiz herkesin gücü yettiğince bu çocuklara yardım etmesi ve ona: ‘Parmağın acımasın, acına merhem olmak istiyorum’ demesidir. Karınca kararınca aramızda toplayacağımız paralar ve yardımlar ile yapabildiğimiz kadar çocuğumuza sensör almak istiyoruz. Bu konuda yapılabilecek katkıları da bekliyoruz” diye konuştu.

Dernek yönetiminde sağlık çalışanları ve diyabet hastaları bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.