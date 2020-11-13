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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

İHA

Evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi evinde boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkerim Kıvrak (41) evinde odasında ailesi tarafından boğazı kesilmiş halde bulundu. Olay 112 ekiplerine ve polise haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri Kıvrak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Abdülkerim Kıvrak'ın ailesi polise verdikleri ifadede oğullarını sabah kahvaltıya çağırdıklarını, kahvaltı yapmak istemediğini söylediğini ve daha sonra merak edip yanına gitmek isteyince odasının kapısının kilitli olduğunu belirterek, komşunun yardımıyla kilitli kapıyı açınca onu kanlar içinde buldukları söyledi. Abdülkerim Kıvrak'ın intihar ettiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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