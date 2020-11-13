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Korona stresi 'göz'ü etkiliyor Göz Sağlığı ve Hastalıkları Doç. Dr. Beyazyıldız: "Kovid-19 stresinden dolayı tedavilerini aksatanlarda ciddi göz problemleri oluşabilir" "Polikliniğe 1 -2 aydır göremiyorum' şeklinde gelen hastalar var" "Sağlık konusunda özellikle ertelenemeyen hastalıklar var"

İHA

Korona stresi 'göz'ü etkiliyor Göz Sağlığı ve Hastalıkları Doç. Dr. Beyazyıldız: "Kovid-19 stresinden dolayı tedavilerini aksatanlarda ciddi göz problemleri oluşabilir" "Polikliniğe 1 -2 aydır göremiyorum' şeklinde gelen hastalar var" "Sağlık konusunda özellikle ertelenemeyen hastalıklar var"

Korona virüse (Kovid19) yakalanma stresinden dolayı hastanelere gitmeyen vatandaşlarda başka hastalıklar da ortaya çıkabiliyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Göz polikliniklerinde özellikle son aylarda geri dönüşümü olmayan ileri evre göz hastalıklarının sayısında ciddi bir oranda artış olduğunu gözlemlemeye başladık" dedi.
Korona virüs vaka sayıları artış gösterirken vatandaşlar ise yakalanmamak için hastanelere gitmemeye başladı. Kovid19'a yakalanma stresinden dolayı hastanelerde tedavilerini veya rutin kontrollerini aksatan vatandaşlarda başka hastalıklar ortaya çıkmaya başladı.
Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'nde görev yapan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız özellikle son aylarda geri dönüşümü olmayan ileri evre göz hastalıklarının sayısında ciddi bir oranda artış olduğunu gözlemlediklerine dikkat çekerek, "Diyabet, hipertansiyon, astım, kalp hastalığı, onkolojik hastalıkları olan ve kemoterapi tedavisi alan hastalar başta olmak üzere kronik hastalığı bulunan tüm hastalarımız koronaya yakalanma veya bağlı ağır hastalık geçirme korkusu nedeniyle bu süreçte haklı olarak rutin kontrollerini yaptırmakta tereddüt etmektedirler. Uzun süredir takip ve kontrollerine gelemeyen hastalarımızın birçoğunda hastalıklarının daha da ilerlediğini ve daha ağır komplikasyonlarla karşımıza geldiğini gördük. Bu strese bağlı olarak ağır görme kayıpları ortaya çıkabilmektedir. İnsanlar 'acaba Kovid19'a yakalanırsam kötü geçirir miyim' endişesi yaşamakta ve bundan dolayı hastanelere gelmeyerek tedavilerini aksatmaktadırlar. Buna bağlı olarak ciddi göz problemleri ve hastalık tabloları ortaya çıkabilmektedir. Özellikle gözde 'sarı nokta' hastalığı dediğimiz hastalıklarda aylık enjeksiyonlar, tedaviler gerekebilmektedir. Bu hastalar aylık kontrollerini yaptırmadıkları sürece çok ciddi tablolar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle diyabet ve sarı nokta hastalığı oksidatif stresin yüksek olduğu hastalardır. Bu strese bağlı olarak ağır görme kayıpları ortaya çıkabilmektedir. Eğer bu hastalar kontrollerine gelmezlerse, takiplerini yaptırmazlarsa ciddi görme kayıpları oluşabilmektedir. Hatta bu hastalara viktretomi ameliyatı yapmak durumunda kalabiliyor. Bazı hastalarda vikretomiye rağmen ciddi görme kayıpları da oluşabiliyor" diye konuştu.

"Stres kaynaklı göz hastalıklarını sıkça görür olduk"
Son zamanlarda Kovid19 salgınının neden olduğu stres kaynaklı göz hastalıklarını sıkça rastladıklarını ifade eden Doç. Dr. Beyazyıldız, "Kontrolsüz diyabete bağlı ciddi göz kanamaları, katarakt gibi ani görme kaybı ile kliniğe başvuran hasta sayımızda artış oldu. Bu süreçte; yoğun artan kimyasal dezenfektan artışına bağlı olarak kaşıntı ve kızarıklık ile giden alerjik konjoktivit görülme sıklığı oldukça arttı. Kronik hastalıklara ek olarak yaşadığımız stres nedeniyle vücudumuzda oksidatif hasarın artışına bağlı görülen sarı nokta hastalığı, diyabetik retinopati ve direkt stres ilişkili santral seröz koryoretinopati tanısı alan yeni hasta sayımızda ciddi artış oldu. Yine bu dönemde okulların ertelenmesi ve online dijital eğitime geçilmesi nedeniyle tablet telefon kullanımına bağlı okul çağı çocuklarda miyopi derecelerinde ciddi artışlar, dijital göz yorgunluğu ve şaşılık gibi göz hastalıkları da sıkça görülmeye başlandı. Sağlık konusunda özellikle ertelenemeyen hastalıklar var. En önemlisi diyabet hastalarıdır. Bu hastaların düzenli göz kontrollerini yaptırmaları gerekiyor. Bu hastaların ileri evre görme kayıpları oluşmasın, tedavilerini yaptırsınlar ve böylelikle daha sağlıklı bir hayat yaşasınlar" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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