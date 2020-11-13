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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronayı yenen Başkan Kılıç görevine döndü

İHA

Koronayı yenen Başkan Kılıç görevine döndü

Korona virüs(Kovid19) testinin pozitif çıkması sonucu evinde izole olan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, hastalığı atlattıktan sonra görevine döndü.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Samsun’daki programı öncesinde tüm ilçe belediye başkanlarına yapılan korona virüs testinde Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın sonucu pozitif çıkmıştı. 10 gün boyunca evinde izole olan Başkan Ali Kılıç, pandeminin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.
Korona virüs salgınında bilinen belirtileri kendisinde hissettiğini dile getiren Başkan Kılıç, geçirdiği süreci şu şekilde açıkladı:
“Yaklaşık 10 gün önce sabah uyandığımda vücudumun inanılmaz derecede ağrıdığını hissettim. Bilinen belirtilerinde görülmesi halinde korona virüs testi yaptırdım ve sonucum pozitif çıktı. Temasta olduğum kişilerle beraber kendimizi izole ettik. Çok şükür bu süreci ağır şekilde geçirmedik, evimizde izole halinde ilaç tedavisiyle korona virüsü atlattık. İlk 5 gün şiddetli bir vücut kırıklığım oldu. Bununla beraber bağışıklığımızı güçlendirecek C ve D vitamini takviyesi aldık. Gün geçtikçe vücut kırıklığım son buldu. Hastalığı orta halli şekilde, nefes darlığı yaşamaksızın atlattım.”

Uyarılara riayet edilmeli
Karantina sürecinde maskenin, sosyal mesafenin ve temizliğin önemini anladığını dile getiren Başkan Kılıç, “Bu süreçte 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını dikkate alması gerekiyor. Maske kullanımı ve sosyal mesafenin de pandemi sürecinde unutulmaması gerekiyor. Korona virüs testimin pozitif çıktığı andan itibaren beni ve ailemi yalnız bırakmayan öncelikle sağlık çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
10 gün süren karantinanın ardından yapılan testin negatif çıkması sonucu Başkan Ali Kılıç, tekrar görevinin başına döndü.

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