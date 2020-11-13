Bafra'nın 'Yeşil Elmas'ını üretiyor

Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Yeşil Elmas' markası altında sirke, salca ve pekmez gibi ürünler yapılıyor.

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Tarım alanında eğitim veren Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Okul Müdürü Vedat Demir’den okuldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe Pandemi Kurulu'nun kararı ile haftanın beş günü yüz yüze eğitim yapılan okulun çeşitli birimlerini gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Okulun yirmi dönüm alan üzerindeki üretim faaliyetlerini inceleyen kaymakam Ertürkmen, okulun döner sermaye işletmesi tarafından "Yeşil Elmas" markası ile üretilen sirke, salca, pekmez ve diğer ürünlerin, üretimine devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaymakam Ertürkmen'e İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Ahmet Dursun ve Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu da eşlik etti.

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