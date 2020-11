Terme'ye yeni kampüs

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemizin her alanda olduğu gibi eğitimde de ileriye gitmesi için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret ederek, Terme Meslek Yüksekokulu Kampüs Alanı'nda incelemelerde bulundu. Belirlenen stratejik plan dahilinde hareket ettiklerini ifade eden Rektör Ünal, "Özellikle ilçelerdeki kampüslerimizde yeni bir oluşum planımız var. Terme bunun için şanslı bir ilçe. Öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabileceği, istihdam ve kültürel anlamda sorun yaşamayacağı sanayi ve tarım alt yapısı yüksek bir şehir. Üniversite olarak, ilçelerdeki kampüslerimizi o bölgenin kültürel ve ekonomik gereklerine göre yeniden dizayn etmek istiyoruz. İlçelerin özellikle istihdam alanındaki beklentisini karşılayacak bölümler açmalıyız. Bunun içinde yerel yönetimlerimize de büyük görev düşüyor. Biz kampüslerimizi sadece binalardan ibaret görmüyoruz. Kentten etkilenecek ve kenti etkileyecek öğrenci profillerini oluşturmalıyız. Öğrencileri için kampüs alanlarını yeni yaşam alanlarına dönüştürmeliyiz" dedi.



Yurt sorunu çözülecek

İlçeye katkı sağlayacak her çalışmaya sonuna kadar destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemizin hem tarımsal hem de ekonomik olarak potansiyelini biliyoruz. Daha önce Sayın Rektörümüze yaptığımız ziyaret sırasında Terme MYO'muz için yeni bölüm talebinde bulunmuştuk. Sağ olsun girişimimizi askıda bırakmadı. Buraya kadar gelerek bizzat incelemelerde bulundu. Kampüsümüzün en önemli sorunu olan yurt sorununu yaptığımız girişimler sonucunda en kısa sürede çözeceğiz. Kampüs alanını geliştirmek için elimizden gelen desteği vermeye hazırız” diye konuştu.



Yeni projeler hazır

Terme MYO Kampüsü'nün hemen arka tarafından bulunan olimpik havuzun yanındaki alana yeni bir spor ve yaşam kompleksi inşa edeceklerini müjdeleyen Başkan Kılıç, "Kampüs alanımızın hemen yanı başında inşa edeceğimiz spor ve yaşam alanları ile ilçemize gelecek öğrencilerimize daha çok sosyal yaşam alanı sunmayı planlıyoruz. Yeni projelerimizle meslek yüksekokulumuz daha çok tercih edilecek okullar arasında yer alacak. Sayın Rektörümüzün de değindiği gibi daha kimlikli bir kampüs alanına sahip olacak" şeklinde konuştu.

