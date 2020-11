Prof. Dr. Atmaca: “Son 10 yılda diyabet oranı yüzde 100 arttı”

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hulusi Atmaca, tip 2 diyabet hastalığının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıklığının arttığına dikkat çekti.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği'nden Prof. Dr. Mehmet Hulusi Atmaca 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Son 10 yılda Türkiye’deki diyabet oranının yüzde 100 arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Hulusi Atmaca, “Prediyabet denilen gizli şeker hastalığının nüfusun yüzde 25'ini etkilediği göz önüne alınırsa, Türkiye'de erişkin nüfusun yüzde 40'ının şeker hastası veya prediyabet hastası olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani her ikiüç kişiden biri ya şeker hastasıdır ya da şeker hastalığına adaydır" dedi.

Diyabeti olan veya diyabet riski olan insanların eğitilmesi ve hastalıkları konusunda bilinçlendirilmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Atmaca, bu konuda diyabet hemşirelerine büyük görev düştüğünü söyledi.



“Diyabet eğitimi alan hastalar diyabeti kontrol etmekte daha başarılı”

Her yıl farklı bir temaya dikkat çekilen Dünya Diyabet Günü'nün bu yılki temasının "Hemşire ve Diyabet" olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Hulusi Atmaca, "Hastalıkla mücadelede en önemli strateji hastalığın önlenmesine yönelik farkındalığın oluşturulması ve eğitimdir. Hemşireler, dünya sağlık iş gücünün yarısına yakınını oluşturan bir sağlık ordusudur. Diyabeti olan veya diyabet riski olan insanların eğitilmesi, hastalıkları konusunda bilinçlendirilmesi, sağlıklı yaşam ve tedavileri konusunda bilinçlendirilmesi tek başına hekimlere havale edilecek kadar basit bir sorun değildir. Dünya genelinde diyabet sıklığı arttıkça, bu hastalıkla mücadelede hemşire ve diğer sağlık profesyonellerinin de önemi artmaktadır. Bu nedenle sağlık yöneticileri, bu meslek gurubunun yetiştirilmesi ve eğitiminin önemini vurgulayan sağlık politikalarını geliştirmelidir. Ülkemizde de ayrıca diyabet eğitimi alan hemşirelerin sayısı günden güne artmaktadır. Her hastane, aile sağlığı ve tıp merkezinde, yeterli sayı ve donanımda diyabet hemşirelerinin varlığının hedeflenmesi sayesinde, diyabetten etkilenen insanlar için hemşirelerin fark yaratması sağlanacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.