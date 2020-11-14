Samsun´da sigara içme yasağına uymayanlara ceza



Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan cadde ve sokaklarda, denetim yapıldı. Yasağa uymayanlara ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içilmesini yayınladığı genelgeyle yasakladı.

Bu kapsamda Samsun´da polis, yaya trafiğinin yoğun olduğu İstiklal, Mecidiye, Gazi ve Bankalar Caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yaptı. Denetimde Mecidiye Caddesi´nde yasağa uymaya 2 kişiye para cezası uygulandı.

Maskelerini doğru şekilde takmayan vatandaşlar da polis ekiplerince uyarıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-11-14 10:06:21



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