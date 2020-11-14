Rektör Ünal: “İlçelerimizde kampüs kültürünü oluşturmak istiyoruz”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Kapsamlı bir strateji değişikliğine giderek eğitim alanında bazı çalışmalar başlattık. Bunlardan en önemlisi ilçelerimizdeki meslek yüksekokullarında kampüs kültürü oluşturacak fiziki ortamı sağlamak” dedi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Terme ilçesinde Kaymakam Murat Zadeleroğlu ile Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ziyaretler sonrasında Terme Meslek Yüksekokulunda (MYO) incelemelerde bulundu.

Rektör Ünal, ilk ziyaretini Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu’na gerçekleştirdi. Hükümet Konağı’nda gerçekleşen görüşmede Ünal, Terme MYO’nun başarılı bir eğitim verdiğini belirterek ilçeye ve bölgeye katkılarını daha da arttırmak istediklerini ifade etti. Prof. Dr. Yavuz Ünal konuşmasına şöyle devam etti: “Üniversite yönetimine geldiğimizde kapsamlı bir strateji değişikliğine giderek eğitim alanında bazı çalışmalar başlattık. Bunlardan en önemlisi ilçelerimizdeki meslek yüksekokullarında kampüs kültürü oluşturacak fiziki ortamı sağlamak. Böylelikle öğrencilerimizin her ihtiyacını karşılayabilmesini, güvenli ortamda eğitim almasını ve kendilerini buraya ait hissetmesini sağlayacağız. Bunu başardığımızda ilçemizin kültürel, ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesini artıracağız.”

İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ise Üniversite ile ilişkilerinin yüksek olduğunu anlatarak Üniversitenin gerçekleştirdiği çalışmaları yakinen izlediklerini ve kaydedilen aşamaları takdir ettiklerini belirtti.



“Terme’de tarım alanında çalışmalar yapacak bir teknopark istasyonu ile ARGE merkezi kurmak istiyoruz”

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın makamında gerçekleşen ziyarette, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversitede sürdürülen projeler ve çalışmalar ile Terme MYO’nun fiziksel durumu, gözlemlenen sorunları ve çözüm stratejileri hakkında bilgiler vererek Başkan Kılıç’a gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ziyarette Terme ilçesinde tarım alanında çalışmalar yapacak bir Teknopark istasyonu ile ARGE merkezi kurmak istediklerini ve yapılacak bu çalışmalarla birlikte Terme ilçesinde sosyoekonomik çerçevede katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Terme MYO’ya her türlü desteği verdiklerini belirterek fiziksel durumu düzeltmeye çalıştıklarını ifade etti. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın hayata geçirmeyi planladığı Teknopark istasyonu ve ARGE merkeziyle ilgili destek vermeye hazır olduklarını söyleyerek Üniversite öğrencilerin ilçeye adaptasyonunu güçlendirmeyi sağlayacak sosyal faaliyetlerinin yanında yarı olimpik yüzme havuzu ile gençlik merkezini hizmete açacaklarını vurguladı.



OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal adına fidan dikildi

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindeki heyet son olarak incelemelerde bulunmak üzere OMÜ Terme MYO’ya ziyaret gerçekleştirdi. İncelemeye geçilmeden önce OMÜ Terme MYO Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi ve MYO öğretim elemanları, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal adına olan fidanı MYO’da toprakla buluşturdu.

Fidan dikiminin akabinde Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Terme MYO Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi ve MYO personelinden mevcut bölümlerle ilgili revizyon, yeni bölümlerin açılmasıyla ilgili çalışmalar ve ilçeMYO bütünleşmesini sağlayabilecek teknolojik yatırımlarla yapılabilmesi brifing aldı.

Ziyaret, OMÜ Terme MYO’nun fiziksel ortam incelemesiyle sona erdi. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep de ziyaretlere eşlik etti.

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