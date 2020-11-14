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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özman: “Altındaki geri çekilme geçici”

İHA

Başkan Özman: “Altındaki geri çekilme geçici”

Altında yaşanan sert düşüşlerle ilgili konuşan Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “Altındaki geri çekilmenin çok geçici olduğuna inanıyorum. Bir müddet sonra yine fiyatlar toparlanacaktır” dedi.
1960 dolar seviyelerini gören ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 540 lirayı gören altın yaşanan gelişmelerle yönünü aşağı çevirdi. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman sert düşüşler sonrası 465 liradan devam eden altının piyasaya etkisini değerlendirdi.
Altındaki alım satım hareketlerinin kuyumculara olumlu yansıdığını ancak önemli bir gelir sağlamadığını kaydeden Salih Özman, “Piyasada hareket olduğu zaman bizde de hareket oluyor. Yani hem düşüşte hem yükselişte vatandaşlar kendi pozisyonlarını koruyabilmek için ya az zarar etmek ya daha çok kar etmek için mağazalarımızı ziyaret ediyor. Ama önemli olan tabii ki bizde kalıcı alışverişler yapmak. Sezon itibariyle işlerimiz son derece durgun ama bizim için önemli olan kalıcı yatırımcı ya da tüketim maksadıyla altın alınması. Biz de kış sezonuna girdik malumunuz önce okul masrafları başladı. Şimdi yakacak masrafları derken kış sezonunda vatandaşlarımızın da harcamaları arttığı için çok öyle altının yüzüne bakan olmuyor işin doğrusunu söylemek gerekirse. Yani tüketim için kimse altın almıyor. Gram atın ve bozdurmalarda bizim cirolarımızı yükseltse bile işin doğrusu kayda değer bir gelir, kar bırakmıyor. Çünkü bunları herkes yatırım için alıyor zarar etmeyeceği ürünler diye satılıyor dolayısıyla bu hareketlerin bizim kuyumculuk sektörüne çok bir faydası yok” dedi.
Altın ve dolarda yaşanan düşüşlerin altında yatan nedenleri anlatan Başkan Özman, “Bugün baktığınızda yeni bir Türkiye’de yeni bir ekonomi yönetimi işin başına geldi. Hem Merkez Bankası hem bakan bu ikisinin yapacaklarını destekleyeceğini açıklayan bir de hükümetin başında Cumhurbaşkanımız var. Bunun da çok net ifadeleri ve bu iki kurumun arkasında durduğunu beyan etmesi, gerekli tedbirlerin acı da olsa alınacağını ifade etmesi ekonomiye olan güveni artırdı ve bu iyimser havayla birlikte döviz kurları da düştü. Altın için bambaşka bir durum var. Altın uluslararası piyasada ons değeri dolar üzerinden hesaplanıyor. Dolara göre de maliyet, Türk Lirası karşılığı belirleniyor. Şu anda dolar kurunda düşüş olduğu için altında da düşüş var. Yalnız altında ikinci bir düşüş sebebi de oldu. Genellikle dolar düştüğü zaman altında bir miktar yükseliş veyahut da sabit kalma söz konusuydu. Amerika’daki seçimler neticesinde Trump’ın seçimi kaybettiğinin belli olması, Biden’ın seçimi kazandığının garantilenmesiyle birlikte Biden’ın konuştukları önemsenmeye başladı. Müstakbel başkanda ‘Biz İran’la olan ilişkileri yumuşatacağız’ mealinde bir açıklama yaptı. İkinci olarak Çin’le olan ticaret savaşlarını biraz daha askıya alması ve o konuda iyimser tavırlar. Herkesle kavgalı bir ABD’den masada uzlaşabilecek bir ABD’ye dönünce tabi dünyadaki gerginlik ortadan kalktı ve altına olan talep azaldı” diye konuştu.
Altın yatırımından vazgeçilmemesi gerektiğine değinene Özman, “Bundan dolayı 'güvenli liman' dediğimiz altına en azından kısa süreliğine ihtiyaç kalmadı gibi gözüküyor. Acaba dünya normale mi dönüyor diye altın fiyatlarında bir miktar gevşeme oldu. Ama bu koronayla ilgili olumsuzluk devam ettiği sürece normal artık eski normal olmayacak bunu herkes söylüyor. Yeni normal dünkünden farklı olacağı için her zamankinden belki de daha fazla altına olan ihtiyaç artacak. Altına olan güven artacak. Kısa süreli bu söylemlerle bir düşüş ki yukarı doğru gidecektir. Altındaki geri çekilmenin de çok geçici olduğuna inanıyorum. Bir müddet sonra yine fiyatlar toparlanacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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