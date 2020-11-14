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Samsun'da tezgahlar doldu, hamsi fiyatı düştü

DHA

Samsun'da tezgahlar doldu, hamsi fiyatı düştü


Hüseyin KALAY-Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle tezgahlarda hamsi, mezgit ve istavrit bolluğu yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda fiyatı 30-40 lira arasında değişen hamsinin fiyatı tezgahlarda 15 liraya kadar düştü. 
Denizlerdeki palamut bolluğu yerini hamsiye bıraktı. Havaların soğumasıyla tezgahlar hamsi, mezgit ve istavrit ile şenlendi. Karadeniz'de avlanan ve geçtiğimiz haftalarda fiyatı 30-40 lira arasında değişen hamsinin fiyatı tezgahlarda 15 liraya kadar düştü. 
Balıkçı Emirhan İlhan, havanın soğumasıyla hamsinin tezgahlarda yerini aldığını belirterek, "Sonunda beklediğimiz hamsi geldi. Uzun zamandır balıkçılar olarak bu hamsiyi bekliyorduk. Havalar sıcak devam ettiğinden avlanan hamsi miktarı çok azdı ve fiyatları da yüksek oluyordu. Fiyatın yüksek olması vatandaşları da çok etkiliyordu. Ancak son dönemde çıkan hamsi hem bizim hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Geçen hafta tezgahlarımızda hamsinin fiyatı 30 liraydı, bu hafta ise 15 liraya kadar düştü, temizlenmiş hamsinin kilosunu ise 20 liradan satıyoruz. Av sezonu beklediğimiz gibi giderse balık fiyatlarının daha da düşeceğini düşünüyorum" dedi.
Avlanan hamsinin vatandaşın yüzünü güldüreceğini dile getiren Doğukan Yılmaz da "Hamsi tezgahlarımızda yerini tekrardan aldı. Geçtiğimiz haftalarda 50 liraya kadar çıkan hamsi, 15 liraya kadar düştü. Beklediğimiz hamsi geldi, vatandaş bol bol balık yiyebilir. Artık hamsinin avlanma sezonu başladı, bundan sonra vatandaş taze ve yerli hamsi yiyecek. Bu sene vatandaşların hem çok bol hamsi yiyeceğini hem de ucuz yiyeceğini düşünüyoruz. Palamuttan sonra vatandaşın yüzü hamside de gülecek" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY-Miraç ŞENTÜRK
2020-11-14 15:29:59

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