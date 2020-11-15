Samsun’dan Türkiye’ye örnek olacak sanayi dönüşümü İnşaatına yılsonunda başlanacak Toybelen Sanayi Sitesi 650 günde tamamlanacak

– Samsun, kurulacak Toybelen Sanayi Sitesi ile tüm illere örnek teşkil edecek sanayi dönüşümüne imza atacak. İnşaatına yılsonunda başlanacak proje, 650 günde tamamlanacak.

1990’lı yılların başında Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 225 dönümlük alanda kurulan Gülsan Sanayi Sitesi, birçok kentte olduğu gibi kentsel gelişmeyle birlikte şehir merkezinde kaldı. Oto tamircilerinden yedek parçacılara, hırdavatçılardan mobilyacılara bin 250 iş yerinin bulunduğu sanayi sitesinde yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor. Gülsan Sanayi Sitesi’ni şehir merkezi dışına taşımak için 20 yıldır mücadele veren Samsun, tarihinin en büyük dönüşümüne hazırlanıyor. Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Toybelen mevkiinde 800 dönümlük arazinin altyapısını sanayi sitesi için hazırlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yatırımıyla hayata geçirecek. 2022 yılında proje tamamlanacak, Gülsan Sanayi Sitesi yıkılacak.



“Esnaf mağdur olmayacak”

Yeni sanayi sitesinin işleyiş ve sistemiyle ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye’de devasa büyüklükteki küçük sanayi sorununu ilk çözen şehir olacaklarını söyledi. Modern, iş koluna göre kümelenmiş, düzenli ve sistemli çalışan bir sanayi sitesi kuracaklarını ifade eden Başkan Demir, “Dünyanın en güzel şehri Samsun’da tüm illere örnek olacak devasa bir dönüşüme imza atıyoruz. Belediye kasamızdan kuruş para çıkmadan inşa edilecek. Samsun’a yakışmayan o çirkin dokunun dönemimiz içinde tarihe karışacak olmasından da şimdiden büyük mutluluk duyuyorum. Yer konusu halledildi. İhale yapıldı. Yılsonuna doğru inşaat çalışmaları başlayacak. Allah nasip ederse 2 sene sonra bitecek. Orada önceliğimiz Gülsan esnafıdır. Orada kayıtlı olan esnaflarımız belli. Belgesi olup esnaflık faaliyetini sürdüren herkes isterse Toybelen’ den dükkan satın alabilecek. Dükkanı olmayan kimse kalmasın istiyoruz. Şu an formlar hazırlanıyor. Esnaflarımızla yapacağımız görüşmelerin ardından sayı da netlik kazanacak. Elimizde ne kadar dükkan kaldığına bakıp değerlendireceğiz. Yer kalırsa diğer sanayi bölgesindeki esnaflarımıza da kapımızı açabiliriz” dedi.



“Kümeleşmeyle düzen gelecek”

Toybelen Sanayi Sitesi’nde 200 ve 400 metrekare olmak üzere bin 526 dükkan yapılacağını söyleyen Başkan Demir, şunları söyledi:

“Yerleşim düzeniyle ilgili TOKİ’ye ayarlamalar yaptırıyoruz. Faaliyet alanlarına ve iş kollarına göre bloklara yerleşecekler. Hırdavatçılar, mobilyacılar, oto tamircileri, yedek parçacılar, alım satımcılar kümelenecek. Şu an bin metrekareden fazla alanda faaliyet gösterenler içinde ayrı bir çalışma yapacağız. Yeni siteyi büyütmeyi düşünmüyoruz. Çok özel bir yer. Projesi çok güzel, altyapısı mükemmel. Otopark ve sosyal alanlarıyla adeta yaşam alanı olacak.”

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