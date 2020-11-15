Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kadınların geliri artacak Atakumlu kadınların ürettiği doğal peynir bilinçli tüketicinin sofrasına girecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kadınların geliri artacak Atakumlu kadınların ürettiği doğal peynir bilinçli tüketicinin sofrasına girecek

İHA

Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kadınların geliri artacak Atakumlu kadınların ürettiği doğal peynir bilinçli tüketicinin sofrasına girecek

Atakum Belediyesi, Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kırsalda üretilen peyniri büyük şehirlere taşıyacak.
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin sözünü verdiği Köyüm Köylüm adlı kırsal kalkınma projeleri, kentin farklı noktalarında açılan tesisler ve eğitim çalışmaları ile adım adım yaşama geçiriliyor. Atakum’un kırsal mahallelerinde yaşayan kadınların elde ettiği sütleri markalı ürünlere dönüştürebilmek için uygulamalı eğitim faaliyetleri yürüten Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ikinci Doğal Peynir Üretim Atölyesi'ni Belediye Başkanı Deveci’nin de katılımıyla Kesilli Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Başkan Deveci, eğitim çalışmalarının amacını anlattığı mahalleli kadınlarla birlikte kazanın başına geçerek süt kaynattı, peynir imalatı yaptı. Gönüllü eğitmen Veteriner Hekim Bülent Çoban ve Atakum Belediyesi Veteriner Hekimi Hakan Temur da köy meydanına kurulan mini mandırada doğal peynir üretim tekniğine yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Uzmanlar eşliğinde kaynattıkları çiğ süte maya ekleyen Kesillili kadınlar, yaklaşık üç saat süren eğitim programında doğal yöntemle beyaz peynir ve kaşar peyniri yapımını öğrendi. İmal edilen peynirler, bir gün sonra Atakum Belediyesi’nin uzman ekibince salamura edilerek tüketime hazır hale getirildi.

27 mahallede üretim atölyesi
‘Yerel Kalkınmada Atakum Modeli’ni adım adım yaşama geçiren Atakum Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleme faaliyetleri kapsamında ilçeye bağlı 27 kırsal mahallede kadınlara yönelik Doğal Peynir Üretim Atölyesi gerçekleştirecek. Eğitim çalışmalarının ardından üretime gönüllü olan kadın sayısının yüksek olduğu mahallelerde mini mandıralar kurulacak. Bu üretim tesislerinde uzmanların gözetimi altında doğal ve hijyenik yöntemlerle imal edilen peynir çeşitleri, Atakum Belediyesi’nin paydaşı Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ATAK) tarafından paketli ürün haline getirilecek. ATAK, marka değeri kazandıracağı süt ürünlerini Samsun’da açacağı satış noktalarının yanı sıra Türkiye’nin diğer kentlerinde büyükşehir belediyeleri tarafından işletilen ve kooperatif ürünlerini halka ulaştıran mağazalar kanalıyla tüketicilere ulaştıracak. Proje işler hale geldiğinde bir yandan geçimini hayvancılıkla sağlayan Atakumlu kadınların elde ettiği gelir artacak diğer yandan da Türkiye’nin farklı kentlerinde yaşayan bilinçli tüketiciler, Atakum’da üretilen doğal süt ürünleri ile sağlıklı şekilde beslenebilecek.

“Atakum peynirini markalaştıracağız”
Kesillili kadınlara Atakum Belediyesi’nin kırsal kalkınma projelerini anlatan Başkan Cemil Deveci, şunları söyledi:
“Torunlarınızı yanınıza getireceğim onun için çalışıyorum. Burada karınları doyarsa evde kalırlar. İnanın şehir hayatı daha kötü. Buradan güzel köy mü var? Birbirine yakın 34 köyün merkezinde bu gibi üretim atölyeleri kuracağız. Uzmanlarımız nasıl daha kaliteli peynir ve yağ üretebileceğiniz konusunda eğitimler gerçekleştirecek. Arkadaşlarımız sizden aldıkları sütü hesaplayacaklar. Size sütten ne kadar üretim yaptıklarını bildirecekler ve kooperatifimiz aracılığıyla satışları gerçekleşecek. Ayın sonunda da hesabınıza paranız yatacak, sizinle belgeleri de paylaşacaklar. Daha sonra siz zaten bunu gördükçe ‘Bu kooperatifi ben yönetiyorum’ diyeceksiniz. Bu mandıralarda doğal ortamda yetişmiş hayvanların sütünden markalaşmış ürünler oluşturmak istiyoruz. Neden bizim de Kars peyniri gibi markamız olmasın? Biz de Samsun veya Atakum burması üretebiliriz. Yakın zamanda Jersey ırkı ineklerimizi üreticilerimize dağıtacağız. Öncelikle 50 kadınımıza gebe bir şekilde ırkı çok değerli olan bu büyükbaş hayvanları teslim edeceğiz. İnanın, iki inek asgari ücretten daha fazla gelir getirecek. Yakın zamanda ulaştırılacak 50 ineğin masrafları Samsun'da kulüp tarafından karşılandı. Biz de yine bir o kadar daha büyükbaşı dezavantajlı gruplara öncelik tanıyarak mahallelerimize ulaştıracağız. Atakum’da sürekli bir buzağı üretimi gerçekleştirerek her evde Atakum Belediyesi’nin bir çift Jersey büyükbaş hayvanı olmasını sağlayacağız. Sütü çok değerli olan bu hayvan doğal ortamda büyüyecek. Yine bu sütlerle, kurduğumuz mandıralarda üretilen peynir, tereyağı gibi kaliteli ürünler üretilecek. Kooperatifimiz sayesinde bu ürünleri pazara ulaştırıp ‘Bu ürün Atakum Belediyesi uzmanları tarafından kaynaktan bugüne kadar kontrol edilmiştir. Sağlıklı ve doğal ürünlerdir’ damgasını vuracağız. Bu doğal ürünleri yalnızca Samsun’a değil tüm Türkiye’ye ulaştıracağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çarşamba’nın atık suyuna arıtma
YEREL HABERLER Çarşamba’nın atık suyuna arıtma
Samsun’dan Türkiye’ye örnek olacak sanayi dönüşümü İnşaatına yılsonunda başlanacak Toybelen Sanayi Sitesi 650 günde tamamlanacak
YEREL HABERLER Samsun’dan Türkiye’ye örnek olacak sanayi ...
Banyoda düşerek ölen yabancı uyruklu şahsın Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Banyoda düşerek ölen yabancı uyruklu şahsın Covid-19 ...
Bağışlanan saçlarla lösemili çocuklar için peruk tasarlıyor
YEREL HABERLER Bağışlanan saçlarla lösemili çocuklar için peruk ...
Bafra’da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bafra’da silahlı kavga: 1 yaralı
Otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 2 yaralı
Samsun'da tezgahlar doldu, hamsi fiyatı düştü
YEREL HABERLER Samsun'da tezgahlar doldu, hamsi fiyatı düştü
Başkan Özman: “Altındaki geri çekilme geçici”
YEREL HABERLER Başkan Özman: “Altındaki geri çekilme geçici”
Pazar yerlerinde HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Pazar yerlerinde HES kodu uygulaması
Iraklı babadan çocuklarına kemerli işkence Babanın 13 yaşındaki kızını kapattığı evde kemerle dövmesinin görüntüleri yürekleri dağladı Iraklı anne, çocuklarını ülkesine götüren kocasının onları bir odaya kilitleyip kemerle dövmesinin görüntüleri kendisine ulaşınca gözyaşı döküp Irak ve Türk yetkililerden yardım istedi
YEREL HABERLER Iraklı babadan çocuklarına kemerli işkence Babanın 13 ...
Diyabetin güncel tedavileri ile daha konforlu bir yaşam mümkün
YEREL HABERLER Diyabetin güncel tedavileri ile daha konforlu bir ...
Rektör Ünal: “İlçelerimizde kampüs kültürünü oluşturmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “İlçelerimizde kampüs kültürünü ...
Tuvalette bulunan 3 günlük bebeğin annesi: Üzgünüm, bırakmak zorundaydım
YEREL HABERLER Tuvalette bulunan 3 günlük bebeğin annesi: Üzgünüm, ...
Çalıntı motosiklet, yolcu otobüsünün bagajında ele geçti
YEREL HABERLER Çalıntı motosiklet, yolcu otobüsünün bagajında ele ...
Samsun´da sigara içme yasağına uymayanlara ceza
YEREL HABERLER Samsun´da sigara içme yasağına uymayanlara ceza
35 yıllık terzi 7 yıldır takım elbise dikmedi
YEREL HABERLER 35 yıllık terzi 7 yıldır takım elbise dikmedi
Prof. Dr. Atmaca: “Son 10 yılda diyabet oranı yüzde 100 arttı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Atmaca: “Son 10 yılda diyabet oranı yüzde ...
Kızılırmak Deltası alarm veriyor Deltada kuraklık tehlikesi her geçen gün artıyor Kızılırmak Deltası’nda susuzluktan çatlayan topraklar havadan görüntülendi Prof. Dr. Demir: "Deltadaki su seviyesi neredeyse can çekişen bir noktaya doğru gidiyor"
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası alarm veriyor Deltada kuraklık ...
Samsun Şehir Hastanesi’nin yer teslimi yapıldı
YEREL HABERLER Samsun Şehir Hastanesi’nin yer teslimi yapıldı
Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti
YEREL HABERLER Ümit Milli Takım, Avusturya'yı 3-2 mağlup etti
U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Avusturya: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Avusturya: 2 ...
Alaçam'da 30 ton kaçak orman emvali ele geçirildi
YEREL HABERLER Alaçam'da 30 ton kaçak orman emvali ele geçirildi
U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 - Avusturya: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 - Avusturya: 1 ...
Samsun'da aşılama faaliyetleri 411 bin 15 defa aşı yapıldı
YEREL HABERLER Samsun'da aşılama faaliyetleri 411 bin 15 defa aşı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X