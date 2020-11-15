TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 0 - Karşıyaka : 0

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta müsabakasında Çarşambaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. Müsabaka 00 tamamlandı.
Stad: Çarşamba Şehir
Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu xx, Burak Gültek xx , Yakup Keçeci xx
Çarşambaspor: Kadir xx, Oğuzhan xx , Metehan xx , Serhan xx (Selahattin dk. 74 xx), Kemal Sabri xx , Veysel xx (Tugay dk. 81 ?), Aykut xx, Abdulkadir xx, Murat xx (Muhammet dk. 90+1 ?), Erhan xx, Muhammet Mustafa xx
Karşıyaka: Erdoğan xx , Cenk xx, Mustafa Aşan xx, Arif xx (Harun dk. 86 ?), Doğukan xx, Hakan xx, Mustafa Değirmenci (Namık dk. 56 xx), Metin xx, Burak xx (Anıl dk 77. xx) , Muhammet xx (Özkan dk 46 xx) , İlyas xx.
Sarı Kartlar: Abdulkadir, Muhammet Mustafa, Serhan, Erhan (Çarşambaspor), Mustafa Aşan (Karşıyaka).
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