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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ’de bataklığa dönüşen alan piknik yeri yapılıyor

İHA

OMÜ’de bataklığa dönüşen alan piknik yeri yapılıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü’nde toprak kaymalarıyla oluşan göletin boşaltılarak ıslah edilmesi ve çevresinin mesire alanına dönüştürülmesi için çalışmalar başladı.
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin arka tarafında Samsun Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Münevver Ayaşlı Yurdu’nun ilerisinde bulunan ‘Otlağın Deresi’nde çevre kirliliğinin yanı sıra insan sağlığını tehdit eden gölet alanı ile çevresi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla yeniden düzenlenerek üniversite öğrencilerinin ve Samsun halkının kullanımına açılacak. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın doğal yaşam alanları, deniz ve doğanın kesişim noktasındaki konumu, zengin florasıyla Türkiye’nin dikkat çeken alanlarından biri olan Kurupelit Kampüsü’nü kent sakinleri için bir cazibe mekânına çevirmek arzusunda olduklarını açıklamasının ardından zaman geçirilmeden çalışmalara başlandı. İlk olarak kamu kurumlarının iş birliğiyle Kampüs içerisinde yer alan ‘Otlağın Deresi’nde toprak kaymalarıyla oluşan göletin suyu önemli oranda boşaltılarak çevresine verebileceği zararların önüne geçildi.

“Gölet bölgesinin temizlenmesi hem insan sağlığı, görünüş hem de coğrafi olarak önem taşıyor”
Çevre düzenlemesi hakkında bilgi veren Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yener Aksoy, toprak kaymalarıyla dere yatağının kapanması ve yağışlarla birlikte yüksek yerlerden gelen suların zamanla aynı bölgede birikmesi sonucu oluşan göletin bölgeyi bataklık haline getirdiğini söyledi. Aksoy, gün geçtikçe tehlike arz eden göletin bulunduğu bölgenin temizlenmesinin hem insan sağlığı, hem görünüş hem de coğrafi olarak önem taşıdığını vurguladı.

Üniversite öğrencileri ve Samsun halkının kullanımına açılacak
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Aksoy, konuşmasına şöyle devam etti:
“Yakın zamanda DSİ’nin yaptığı çalışmalar doğrultusunda göletten büyük bir miktar su çekilerek toprak doldurma işlemi yapıldı. Göletten 3 4 metre civarında pis su çekildi. Bölgenin tamamen temizlenmesinin ardından mesire alanına dönüştürülecek bölge; bisiklet yolu, yürüyüş parkuru ve piknik alanı gibi ortak kullanım alanlarına açılacak.”

“Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam sürmeleri sağlanacak”
Bölgenin aynı zamanda heyelan riski de içerdiğini anlatan Yener Aksoy, “Alanın her şekilde düzenlenmesi çevre yararına olacaktır. Bu yeşil gölet zamanla pis suya dönüştüğünden çevresine koku yaymaya ve sivrisinek oluşumuna neden oldu. Göletteki çalışmalarımız şu an devam ediyor, en kısa zamanda oranın düzenlemelerini yaparak Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam sürmeleri sağlanacak” dedi.
Göletin kurutulmasının ardından yapılacak çalışmalara da değinen Aksoy, bölgenin düzenlenmesinin ardından Münevver Ayaşlı Yurdu aşağısından başlanarak OMÜ lojmanlarının altında bulunan bölgeye kadar yeşil alan olarak düzenleneceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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