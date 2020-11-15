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Karadeniz’in ilk tohum bankası AtaTohum’da kışlık üretim sezonu atalık tohum gönüllüleri ile başladı Başkan Av. Cemil Deveci atalık tohum gönüllülerine AtaTohum’u yerinde anlattı Başkan Cemil Deveci AtaTohum’un kışlık üretim sezonunu tohum gönüllüleri ile birlikte başlattı

İHA

Karadeniz’in ilk tohum bankası AtaTohum’da kışlık üretim sezonu atalık tohum gönüllüleri ile başladı Başkan Av. Cemil Deveci atalık tohum gönüllülerine AtaTohum’u yerinde anlattı Başkan Cemil Deveci AtaTohum’un kışlık üretim sezonunu tohum gönüllüleri ile birlikte başlattı

Karadeniz’in ilk tohum bankası AtaTohum’da kışlık üretim sezonunu başlatan Atakum Belediyesi, Türkiye Atalık Tohum Takası Gönüllüleri Grubu’nu Samsun’da buluşturdu. Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, eşi Av. Gülay Deveci ile birlikte tohum takas etkinliği gerçekleştiren gönüllülere AtaTohum’u gezdirdi, merkeze tohum ulaştıran bağışçılara teşekkür belgesi verdi.
Atakum Belediyesi, Samsun’daki tarımsal çeşitliliği artırmak ve dünyada gıda güvenliğini sağlamak için kurduğu Karadeniz’in ilk tohum bankası AtaTohum’da kışlık üretim sezonunu, Türkiye Atalık Tohum Takası Gönüllüleri Grubu ile başlattı. Gönüllülere seslenen Başkan Av. Cemil Deveci, “Burası Atakum Belediyesi’nin en önemli ve etkili kurumlarından birisi. Ben buraya ve tarıma çok önem veriyorum. Kent kültürüne de önem veriyorum ve bunların hepsi birbirini takip ediyor. Birisi olmadan diğeri yarım kalıyor” dedi. Etkinliğin ilk bölümünde Samsun ve çevre kentlerden gelen gönüllüler, Atakum Kültür ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada ellerindeki atalık tohumları takas etti. AtaTohum’a da bağışta bulunan gönüllüler, Karadeniz’in ilk tohum bankasının envanterini güçlendirmek için önemli bir adım atılmasını sağladı. Gönüllülerin getirdiği çok sayıda tohum, bağışçı isimleri ile birlikte tek tek kayıt altına alınarak AtaTohum’un üretim parsellerinde çoğaltılmak üzere arşive aktarıldı. Türkiye Atalık Tohum Takası Gönüllüleri (TATTG) Yönetim Kurulu üyesi Ender İren ve Samsun Temsilcisi Emine Arslan’ın katkıları ile gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda tohum farklı topraklarda yeşermek üzere el değiştirdi.

Gönüllüler AtaTohum’a 45 çeşit tohum bağışladı
Atalık tohumlara gönül verenlerle AtaTohum’da buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Türkiye Atalık Tohum Takası Gönüllüleri (TATTG) Yönetim Kurulu Üyesi Ender İren, “Bize bu imkanı sağladıkları için başta sayın Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci’ye, Türkiye’de atalık tohum merkezlerinin açılmasına öncülük eden Atilla Küçükala başkanımıza ve Atakum Belediyesi personeline çok teşekkür ederiz. Türkiye Atalık Tohum Takası Gönüllüleri olarak bir sivil inisiyatif başlattık. Çünkü hükümetin tohum politikalarını beğenmiyoruz. Biz şu anda 50 bin kişiyi geçtik. Hızlıca çoğalıyoruz, ayda 2 bin kişi artıyoruz. Çoğumuz üreticiyiz, ben de bir makina mühendisi olarak üretim yapıyorum. Arkadaşlarımız kendi ürettikleri ürünleri getirip hediye ediyor, yine bugün dağıttığımız gibi gönüllülere dağıtıyor. Bizim, AtaTohum merkezinin envanterini artırmak için de politikalarımız var. Bugün 45’e yakın tohum çeşidi getirdik. İlerleyen süreçte Türkiye’nin pek çok noktasına da giderek bu sayıyı binlere çıkaracağız” dedi.

"Toprak, ‘özgürlük, bağımsızlık ve gelecek’ demek"
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve eşi Av. Gülay Deveci ile birlikte AtaTohum’u ziyaret eden gönüllüler, yetiştirme parsellerinde üretimi devam eden kışlık sebzelerin yanı sıra tohum odası, tohum laboratuvarı ve tıbbi aromatik bitki üretim alanlarını yakından inceledi. Konuklara, Karadeniz’in ilk tohum bankası AtaTohum’u tanıtan Başkan Cemil Deveci, Anadolu topraklarının biriktirdiği atalık tohumların bu merkezde geleceğe taşındığını, Samsunlu çiftçilere günümüz tarımsal üretim teknikleri hakkında eğitim verildiğini kaydetti. ‘Bir tohum ülkeyi kurtarır’ sloganıyla AtaTohum’u kurduklarını anlatan Başkan Cemil Deveci, “Tohum özgürlüktür. Kimsenin vatan sevgisinden kuşkumuz yok. Vatan sevgisi iki kelimelik bir cümle değil. Toprağa bağlılık demek. Topraksa, ‘özgürlük, bağımsızlık, karın doyurmak, gelecek’ demek. Biz geleceğimizden kopmadan toprağa yeniden dönüyoruz. AtaTohum da o. Bu toprakların doğal, sağlıklı, besleyici tohumlarını yeniden keşfetmeye çalışıyoruz. Evet, burası küçük bir kurum ama burayı bir eğitim yuvası gibi düşünün. Buna benzer etkinliklerle hem farkındalık yaratıyoruz, hem de ‘Neymiş atalık tohum, ne yapmaya çalışıyorsunuz?’ diyenlere burayı anlatıyoruz; burayı bir okul gibi değerlendiriyoruz. Üretim yaptığımız alanlara çiftçileri davet ediyoruz ekim, gübreleme, bakım, hasat aşamalarına dair akademik bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bilimsel tarım yapmanın yolunu açmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Köylerin adını mahalle yapmakla yaşam tarzı eşitlenmiyor"
Atakum’da geniş tarım arazileri bulunmadığını fakat Atakum Belediyesi’nin akademik tarım teknikleriyle Türkiye’ye örnek olmaya çalıştığını vurgulayan Başkan Deveci, “Gelecekte daha büyük girişimlerimiz olacak. Samsun’da ziraat ve veterinerlik fakülteleri var. Alaçam’dan Terme’ye kadar tümüyle sulanan geniş bir tarım alanı ve DSİ’nin yaptığı dokuz tane baraj var, yedisi sulama barajı. Sadece gölleme yöntemiyle çeltik üretiliyor. Gelecekte barajları da dolduramayacağız ve suyun da kıtlığını çekeceğiz. Bunu ve yeniden doğaya dönmenin gerekliliğini insanlara anlatmaya çalışıyorum. Ben köylere gittiğimde hep ‘Oğlunuz, gelininiz yanınızda mı?’ diye soruyorum. ‘Gelininizi geri getireceğim’ diyorum. Ellerinden tutup getirmeyeceğim, gelinleri oğulları köyde doyurabileceğimiz, şehirdeki yaşam standartlarına kavuşturabilecek bir model geliştirmemiz gerekiyor. Köylerin adını mahalle yapmakla yaşam tarzı eşitlenmiyor. O zaman kentteki yaşam rahatlığını oraya taşımak lazım. Taşınabilsin ki üretim sağlansın ve gelinler, oğullar geriye dönebilsin. Eğer bunu yapabilirsek köyden kente hızlı göçü engellemiş oluruz” ifadelerini kullandı.

"Atatürk’ün yolunu öğretmeye çalışıyoruz"
Korona virüsü sürecinin birçok gerçeği insanlara yeniden hatırlattığını belirten Başkan Deveci, şunları söyledi:
“Korona virüsü; açlığı, tarımın kıymetini, şehre hesapsız kitapsız yığılmanın zararlarını gösterirken doğaya ve çevreye sahip çıkmamanın ne anlama geldiğini anlattı. Eğer çocuğunuz varsa ona gösterdiğiniz sevgiyi hayvanınıza da göstereceksiniz. Hayvanınıza, çocuğunuza gösterdiğiniz sevgi kadar onların beslendiği, oynadığı alana da saygı göstereceksiniz, yıkıp dökmeyeceksiniz. Yıkıp dökerseniz başınıza bugün gelenler gelir. Onun için burası Atakum Belediyesi’nin en önemli ve etkili kurumlarından birisi. Ben buraya ve tarıma çok önem veriyorum. Kent kültürüne de önem veriyorum ve bunların hepsi birbirini takip ediyor. Birisi olmadan diğeri yarım kalıyor. O yüzden bugün coğrafyamızın değişik yerlerinden geldiğiniz ve bize katkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hasat döneminde sizleri yine davet ediyoruz. Biz de size geleceğiz. Deneyimlerinizden faydalanacağız ve bu güzel dayanışmayı sürdüreceğiz. Bizim de çok güzel köylerimiz var. Doğal fındık, ceviz, kestane, buğday ve birçok ürün üretiliyor. Biz de kışlık ve yazlık sebzelerin üretimini artıracağız. Karadeniz’in en güzel coğrafyası burası olacak. Bu şehir adını Atatürk’ten almış; her markamızın başına Ata’nın adını koyuyoruz. O’na yaraşır, O’nu unutmadan; O’nun bize emanetine değer vererek farkındalık yaratmaya ve bu kurumlarda çalışanlarının da Ata’nın adını taşıyan bir eylemin içinde olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Atatürk’ün bize çizdiği yolu öğretmeye, unutturmamaya çalışıyoruz. O yoldan gidebilmeyi becerebilirsek başka bir şeye ihtiyacımız yok zaten.”

Gönüllüler takas etkinliklerini AtaTohum’da gerçekleştirecek
Takas etkinliğinde konuşan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, “Atalık tohumlarınızı değişim için burada bulunuyoruz. Bu milli ve ulusal bir görev. O yüzden buna çok değer veriyoruz. Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci, kırsal kalkınmanın ana unsurlarından birisinin yerel üretim olduğunu bilerek Atakum’da bir AtaTohum Merkezi’ni oluşturdu. Bu kapsamda sloganımız da ‘Bir tohum, bir ülkeyi kurtarır’ oldu. Biz buna inanıyoruz. Büyük Atatürk’ün attığı tohumla bir ülke meydana geldi. Atalarımızdan yıllar önce kalan ve ekosisteme uyum sağlamış tohumlarımız var. Ancak bir noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bir hevesle tohum alıyorsunuz eğer onu üretmezseniz kaybediyorsunuz. O yüzden mutlaka tohumlarınızı üretmenizi ve sürdürülebilir hale getirmenizi rica ediyorum. Biz AtaTohum’da takas yapmıyoruz, bağışları kabul ediyoruz. Ancak takas gruplarına tohum veriyoruz, onlar kendi aralarında kullanabiliyorlar. Biz merkezimizde daha çok bilimsel çalışmaya odaklanıyoruz. Amacımız başta Karadeniz Bölgesi’ndeki ve diğer bölgelerdeki tohumların envanterini çıkarmak ve onları koruma altına alarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak. Bu amaç doğrultusunda bir yandan da sağlıklı tohumlar üretmek için çalışmalar yapıyoruz. Gelecek dönemde Türkiye’deki ata tohumların bir merkezi haline geleceğiz. Atakum Belediyesi olarak yerel gruplara da desteğimizi sağlayacağız. AtaTohum aynı zamanda ata tohumu gönüllülerinin de çalışma alanı. Sizler yine burada Türkiye’nin değişik yerlerinden elde edilen tohumların üretilmesini sağlayarak envanterin güçlenmesine katkı sağlayabileceksiniz. Aynı zamanda yaz dönemlerinde kendi takas etkinliklerinizi gerçekleştirebileceğiniz alanlar da oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Kış sezonunda 19 farklı sebzenin tohumları çoğaltılacak
AtaTohum’un yetiştirme parselleri kış sezonunda yaprak lahana, azman lahana, beyaz lahana, pırasa, yaprak pazı, kıvırcık marul, kırmızı turp, marul, beyaz soğan, endiz börülce, siyah acur, siyah havuç, şevketi bostan, turp, yerli pazı, karalahana, bezelye ve brokolinin yanı sıra baharatlık zaprana çiçeği gibi 19 farklı sebze üretilecek. Bitkilerin tohumları sezon sonunda toplanıp AtaTohum Merkezi’nin envanterine eklenecek. AtaTohum’da üretilerek sayıları çoğaltılan atalık tohumlar, Samsun’daki tarımsal ürün çeşitliliğini artırmanın yanı sıra dünya genelinde gıda güvenliğine katkı sağlayacak. İlk üretim sezonunda 20 çeşit üründen 10 binden fazla tohum elde ederek atalık tohum stoğunu güçlendiren AtaTohum Merkezi tür sayısını, yurttaşlardan aldığı tohum bağışları ile de artırıyor. AtaTohum’a tohum bağışında bulunmak isteyen yurttaşlar ellerindeki atalık tohumları, 'Atakum Belediyesi Çözüm Merkezi, Mimarsinan Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı, No:114 Atakum/Samsun' adresine gönderebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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