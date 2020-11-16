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Samsun tiyatrolarının destek çağrısına Başkan Deveci kayıtsız kalmadı Başkan Av. Cemil Deveci: "Samsun tiyatrolarını yaşatmak için salonlarımızı açıyoruz"

İHA

Samsun tiyatrolarının destek çağrısına Başkan Deveci kayıtsız kalmadı Başkan Av. Cemil Deveci: "Samsun tiyatrolarını yaşatmak için salonlarımızı açıyoruz"

Pandemi döneminde zor günler geçiren Samsun’daki özel tiyatroların "Destek bekliyoruz" çağrısına cevap veren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Kültür ve Eğlence Merkezimizin salonlarını, tiyatrolara ücretsiz olarak açıyoruz. Burada oyunlarını sahneleyebilir, Atakumlu sanatseverlerle buluşabilirler” dedi.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, koronavirüs pandemisi nedeniyle zor bir dönemden geçen Samsun’daki özel tiyatroların belediyelere yönelik destek çağrısına yanıt verdi. Mimarsinan Mahallesi’ndeki Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi’nin yanı sıra Taflan, Çatalçam ve Altınkum’daki salonları, Atakumlu sanatseverlerle buluşabilmeleri için Samsun’daki tiyatrolara ücretsiz olarak tahsis edeceklerini açıklayan Başkan Deveci, “Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüs pandemisi bir yandan, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar diğer yandan herkesi zorluyor. Biz de tüm imkanlarımız ile ihtiyaç sahibi komşularımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu dönemin dayanışma dönemi olduğunu, yardımlaşmanın öne çıkması gerektiğini her fırsatta hatırlatıyoruz. Samsun’un kültür yaşamına yön veren sanatçı dostlarımız da bu zorlukları yaşıyor. Samsun basınında yer alan, belediyelerden destek beklediklerine yönelik çağrılarını okuduk, gördük. Bu duruma karşı kayıtsız kalamayız” diye konuştu.

"Samsun tiyatrolarının yaşaması gerekiyor"
Pandemi dönemi öncesinde Samsun’da çok sayıda kültür ve sanat etkinliğini organize ettiklerini ve desteklediklerini hatırlatan Başkan Deveci, “Koronavirüs yaşam biçimimizi değiştirmiş olsa da biz yine kültür ve sanata desteğimizi imkanlar dahilinde devam ettiriyoruz. Samsun’daki tiyatroların yaşaması gerekiyor, temsillerini gerçekleştirip gelir elde etmeleri çok önemli. Sahip olduğumuz koşullar ile Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi’nin yanı sıra Taflan, Çatalçam ve Altınkum’daki salonlarımızı, temsillerini kent sakinleri ile buluşturmak isteyen Samsun tiyatrolarına ücretsiz olarak açıyoruz. Salonların boş olduğu zaman aralıklarını kullanabilirler. Böyle bir süreç, hem kentsel ve kırsal bölgelerde yaşayan Atakumluların sanatla buluşmasını hem de tiyatrolarımızın ayakta kalmasını sağlayacaktır. Sanatseverlerin kontrollü sosyal hayat tedbirlerine uygun şekilde temsil izleyebileceği geniş salonlara sahibiz. Samsun’un sanat yaşamı için daha fazlasını yapmak isterdik fakat kamuoyunun da bildiği üzere, sorumlusu olmadığımız borçlar nedeniyle icra memurlarının kapımızdan eksik olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Yurttaşa hizmet götürmek için kullandığımız makinelerden odalarımıza kadar her şey haczediliyor. Bu olumsuz dönemi geride bıraktığımızda kültür ve sanata her daim sahip çıkan Atakumluların, sanatçılarla bir araya geleceği Atakum Kültür Merkezi’ni tamamlayacağız. Atakum bize inanıyor, birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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