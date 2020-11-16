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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OKA'dan ihracata destek

İHA

OKA'dan ihracata destek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, TR83 Bölgesi Amasya, Çorum, Samsun, Tokat’ta ihracatın artırılmasına yönelik olarak kar amacı güden kurum ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmeti taleplerini uygun başvuru alanı olarak belirledi.
2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, bölge illerinde faaliyet gösteren ve dış pazarlara açılmak isteyen işletmeler, yüzde 100 Ajans desteği ile ihracat sürecine hazırlanabilecekler. Ajansın sağlayacağı danışmanlık ve eğitim desteği kapsamında firma ve ürün analizi, kurumsal ihracat süreçlerinin organizasyonu, dış ticarete yönelik sertifikasyon gibi konular yer alacak.

Bölgenin ekonomik kalkınma ivmesinin artırılması amaçlanıyor
OKA, çalışma programında yer alan Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı kapsamında, ülkede dış ticaretteki “ihracat odaklı büyüme” anlayışı doğrultusunda, bölgenin ihracat kapasitesini geliştirmeye odaklanarak, ekonomik kalkınma ivmesini artırmayı amaçlıyor. Bu amaçla Teknik Destek Programı 6. döneminde belirlenen “İhracatın Artırılması” başvuru alanına ek olarak, işletmeler “kaynak verimliliği” ve “dijital dönüşüm” konularda da danışmanlık ve eğitim desteği alabilmekte. Bu destekler ile işletmelerin temiz üretim anlayışıyla iş akış süreçlerinin iyileştirilmesi, üretimin dijital süreçlerle takip edilerek verimliliğin artırılması, hammadde ve enerji kullanımda tasarruf edilerek karlılığın artırılması hedeflerine katkı sağlanıyor. 2 Mart 2020’de başvuruya açılan 2020 Teknik Destek Programı'na şu ana kadar 74 başvuru alındı. Program kapsamında desteklenmesi kararı alınan 24 proje için yaklaşık 550 bin TL’lik kaynak kullanıldı. 28 Aralık 2020’ye kadar başvuruya açık olan OKA Teknik Destek Programı'nda, işletmeler iki aylık başvuru dönemlerinde iki proje başvurusu yapıp, bir projeleri için destek alabiliyorlar.
OKA Teknik Destek Programı ile ilgili detaylı açıklamalara ve teknik şartname hazırlığında kullanılacak dokümanlara "www.oka.org.tr" kurumsal web sitesinde “desteklerbaşvurabileceklerim” sekmesi altından erişilebiliyor.

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