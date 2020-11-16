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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

İHA

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, SamsunSinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Murat Uslu idaresindeki 55 NK 088 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Murat Uslu ile araçta bulunan Ümmühan Kara, Salim Kara ve Nurcan Uslu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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