Başkan Sandıkçı’dan gençler için dev atılım 2 bin 400 adet roket öğrenciler tarafından üretilecek

Canik'te eğitim gören yaklaşık 10 bin öğrenci model roket yapımı ve yaptıkları roketlerin atışını yapmak üzere, “Model Roket ve Teknoloji Eğitimleri” alacak. Toplamda 2 bin 400 model roket, yine üretimini yapan öğrenciler tarafından atış yapılarak sonuçlandırılacak.

Proje için hazırlanan protokol töreninde büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Her zaman söylediğim gibi bu ilçenin en büyük gücü yaşayan halkıdır. Canik Halkı gereken imkanlar verildiğinde her şeyin üstesinden gelebilecek bir yapıdadır. Bu proje ile hedefimiz, ilçemizde öğrenim gören yaklaşık 10 bin öğrencimize model roket ve teknolojileri eğitimi vermektir. Bu eğitimler sonrasında 2400 model roketin onu üreten öğrenciler tarafından atışının yapılmasıdır. Bütün imkânlarımızı çocuklarımız ve gençlerimiz için seferber etmeye hazırız. Yeter ki doğru proje ve vizyon oluşsun. Çünkü gelişim dediğimiz, gelecek dediğimiz, yarınlar dediğimiz olgular ancak bu şekilde amaca hizmet edebilir. Devlet okullarında gerçekleşecek bu çalışma sayesinde çocuklarımız çağı yaşamaya ve üretmeye başlayacaklar” dedi.



10 bin öğrenci model roket eğitimi alacak

Projenin İlçe Milli Eğitim ve Mimarlar Mühendisler Grubu ile birlikte yürütüleceğini söyleyen Sandıkçı, “Mimar ve Mühendisler Grubu işin eğitimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ise okulların ve öğrencilerin proje kapsamında hazır hale gelmesini sağlayacak. Hedef, ilçemizde bu eğitimi bütün öğrencilerimizin almasıdır. Bilimin ve teknolojinin içinde yer alan, bunun eğitimini daha okulda gören, üreten ve ürettiğini de uygulayan bir neslin ilçemizde teşkil etmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Milli bir teknolojiye sahip olmak için, tasarım, üretim, uygulama ve pazarlama aşamalarında yetişen kadrolara ihtiyacımız var. Farklı teknoloji alanlarında yeteneği ve kabiliyeti olan yavrularımızın ise bu noktada keşfedilmesi gerekiyor” diye konuştu.



2400 adet model roket atışı yapılacak

Başkan Sandıkçı, gençler ve öğrenciler için kısa süre içinde çok önemli başka projelerin de hayata geçeceğini vurgulayarak, “Bu proje kapsamında binlerce öğrencimiz bilim ve teknoloji anlamında içerik oluşturmaya, üretmeye, düşünmeye ve belki de en önemlisi bu doğrultuda hayaller kurmaya başlayacak. Onlar hayal kurdukça, onlar daha fazlasını istedikçe, onlar düşüncelerini hayata geçirmek için hareket ettikçe, her zaman yanlarında olan bir Canik Belediyesi olacak. Biz işte bu yüzden buradayız. Bu ilçe de artık çocuklarımız model roket eğitimi alacak, 2400 adet roketi yapıp atışını gerçekleştirecek. Kişinin en büyük iddiası, çabasıdır, emeğidir ve çok çalışmasıdır. Çocuklarımız, gençlerimiz ve öğrencilerimiz için bu ilçede artık hiçbir şey eskisi olmayacak” şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi’nde proje için hazırlanan protokol imza törenine, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Üniversiteli Mimarlar Mühendisler Grubu Başkanı Talha Dağ ve grup üyeleri katıldı.

