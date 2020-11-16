Kavgada bir kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı

ANKARA - Yakalanmamak için yuttuğu uyuşturucu endoskopi ile çıkartıldı

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Samsun'da bir kişi kendisine saldırdığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Fuariçi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç.(21), aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen B.C.D.'nin kendisine saldırıp darp etmesi üzerine onu bıçakla yaraladı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan B.C.D. tedavi altına alındı. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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