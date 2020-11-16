\u0130lkad\u0131m Kad\u0131n Koordinasyon Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Merkezi \u201cVeren eli alan elle bulu\u015fturuyoruz slogan\u0131yla y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc yard\u0131mlara bir yenisini daha ekledi. Merkez ekipleri hay\u0131rsever halk \u015fairi Ay\u015fe Atl\u0131 Selen\u2019in ba\u011f\u0131\u015flam\u0131\u015f oldu\u011fu ihtiya\u00e7 fazlas\u0131 oturma grubu, hal\u0131, perdeden olu\u015fan e\u015fyalar\u0131 Kadifekale Mahallesi Karakol Sokak\u2019ta ihtiya\u00e7 sahibi bir aileye ula\u015ft\u0131rd\u0131. \u0130htiya\u00e7 sahibi insanlar\u0131n daha rahat ya\u015famalar\u0131 i\u00e7in sarf etti\u011fimiz \u00e7abalar yerine ula\u015ft\u0131k\u00e7a mutlu oldu\u011funu dile getiren \u0130lkad\u0131m Belediye Ba\u015fkan\u0131 Necattin Demirta\u015f, \u201c\u0130htiya\u00e7 sahibi vatanda\u015flar\u0131n kullanmad\u0131\u011f\u0131 ya da eskimi\u015f e\u015fyalar\u0131n \u00e7\u00f6pe at\u0131larak \u00e7evre kirlili\u011fine yol a\u00e7mas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7erek kendi at\u00f6lyemizde, tamir ve yenileme a\u015famalar\u0131ndan ge\u00e7irilerek kullan\u0131m\u0131na kazand\u0131r\u0131l\u0131yor. \u00c7evreye ve do\u011faya katk\u0131 sa\u011flaman\u0131n yan\u0131 s\u0131ra ihtiya\u00e7 sahibi ailelere ya\u015fam destek sa\u011flan\u0131yoruz\u201d dedi. Sende sorumluluk hareketinin \u00f6nc\u00fcs\u00fc ol \u00c7ok say\u0131da bilin\u00e7li vatanda\u015f\u0131n ev e\u015fyalar\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6pe atmak yerine belediye g\u00f6revlilerine teslim ederek, \u00f6nemli bir sosyal sorumluluk hareketine \u00f6nc\u00fc olduklar\u0131n\u0131 dile getiren Ba\u015fkan Demirta\u015f, \u201dKullan\u0131l\u0131r durumda olan e\u015fyalar\u0131n\u0131 ba\u011f\u0131\u015flamak isteyen hay\u0131rsever vatanda\u015flar\u0131n 444 55 01 numaral\u0131 hattan 10551054 dahili numaray\u0131 tu\u015flad\u0131klar\u0131 takdirde g\u00f6revliler taraf\u0131ndan tutanak kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda e\u015fyalar\u0131n teslim al\u0131narak ihtiya\u00e7 sahiplerine veriliyor\u201d diye konu\u015ftu.