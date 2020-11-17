Samsun da bir lokanta sahibi i\u015f yerine gelen 2 ki\u015finin sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011frarken, sald\u0131r\u0131 an\u0131 g\u00fcvenlik kameras\u0131 taraf\u0131ndan anbean kaydedildi. Lokanta sahibi s\u00fcrekli taciz ve sald\u0131r\u0131ya maruz kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek yetkililerden yard\u0131m istedi. Olay, Samsun un Canik il\u00e7esi Belediyeevleri Mahallesi nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokanta sahibi C\u00fcneyt Ayd\u0131n (30) i\u015f yerine gelen kimli\u011fi belirsiz iki ki\u015finin sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011frad\u0131. Can\u0131n\u0131 zor kurtaran C\u00fcneyt Ayd\u0131n, polise \u015fikayette bulundu. Sald\u0131r\u0131 an\u0131 ise g\u00fcvenlik kameras\u0131 taraf\u0131ndan saniye saniye kaydedildi. 4 y\u0131l \u00f6nce a\u015f\u00e7\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir ba\u015fka lokantadan ayr\u0131l\u0131nca lokanta sahibi ile \u00f6zl\u00fck haklar\u0131n\u0131 vermedi\u011fi gerek\u00e7esiyle mahkemelik oldu\u011funu ve davay\u0131 da kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen C\u00fcneyt Ayd\u0131n, Bu olaydan sonra eski patronlar\u0131m beni s\u00fcrekli taciz ettiler, tehdit ettiler, s\u00fcrekli s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fad\u0131m. Kimli\u011fi belirsiz \u015fah\u0131slar taraf\u0131ndan evim ve arabam ile i\u015f yerim takip edildi. Tehditler al\u0131p tacize maruz kald\u0131m. Son olarak da lokantaya gelen tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131m 2 ki\u015fi ise eski patronumun i\u00e7in Sen kimsin M.S. abim ile ne i\u015fin var diye biri bana b\u0131\u00e7ak \u00e7ekti, di\u011feri ise yumruk atarak sald\u0131rd\u0131. Kom\u015fular yeti\u015fmeseydi \u00f6lm\u00fc\u015ft\u00fcm. S\u00fcrekli taciz ve tehditlerden b\u0131kt\u0131m. Saat 23.00 te kapatt\u0131\u011f\u0131m lokantam\u0131 art\u0131k saat 19.00 da kapat\u0131r oldum. Tehdit ve tacizlerden dolay\u0131 i\u015f\u00e7ilerin korku i\u00e7inde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. M\u00fc\u015fterilerim gelmez oldu. Bu olaydan dolay\u0131 su\u00e7a kar\u0131\u015fmak istemiyorum ama beni s\u00fcrekli tahrik ediyorlar. Huzurum kalmad\u0131. Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131n ve polisin acil olarak bu olaya \u00e7\u00f6z\u00fcm bulmas\u0131n\u0131 istiyorum dedi.