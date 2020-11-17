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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum'da kırsal mahallelerdeki kadınlara meme kanseri eğitimi

İHA

Atakum'da kırsal mahallelerdeki kadınlara meme kanseri eğitimi

Atakum Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan kadınları meme kanserine karşı bilgilendirdi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin eşi Av. Gülay Deveci ile birlikte katıldığı etkinlikte; meme kanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler paylaşıldı, erken teşhisin önemine dikkat çekildi.
Atakum Belediyesi’nin Samsun VM Medical Park, Liv Hospital Hastaneleri ve Canik Rotary Kulübü ile birlikte gerçekleştirdiği meme kanseri farkındalık eğitiminde kentin kırsal mahallelerinde yaşayan kadınlara meme kanseri hakkında bilinçlendirildi. Yaklaşık 100 kadın, belediyenin organizasyonu ile Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi’nde bir araya geldi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve eşi Av. Gülay Deveci’nin de katıldığı etkinlikte kadınlara meme kanseri hakkında farkındalık oluşturmaya yönelik bilgiler verildi.
Erken teşhis edilebilen meme kanserinin yüksek oranda tedavi edilebildiğini vurgulayan VM Medikal Park Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Taşkın, meme kanserinin belirtilerini anlattı. Aşırı yağlı yiyecek tüketimi, uzun süre güneş altında kalma, alkol ve sigara tüketimi, hava kirliliği gibi etkenlerin kansere davetiye çıkardığını kaydeden Opr. Dr. Taşkın, meme kanserinin kadınlarda sıkça rastlanan hastalık olduğunu söyledi. 40 yaşını aşan her kadının, erken teşhis için kendine meme muayenesi yapması gerektiğini aktaran Dr. Taşkın, düzenli aralıklarla mamografi çekilmesi gerektiğini altını çizdi. Eğitim kapsamında, 40 yaş üstü Atakumlu kadınlar Liv Hospital’da meme kanseri taramasına girecek.

“Her yaştaki Atakumlunun sorunları ile yakından ilgileniyoruz”
Eğitim etkinliğinde konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Sevgili hemşehrilerim, kanser adı soğuk bir hastalık. Meme kanseri çok yaygın ama erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir sorun. Bu yüzden teşhis sizin elinizde. Şimdi sevgili hocamız size kendi teşhisinizi nasıl koyabileceğinizi, nasıl kendi kendinizin doktoru olabileceğinizi anlatacak. Biz buna benzer sosyal projelerin içinde oluyoruz. Atakumluların çocukluklarından itibaren yaşamlarında olmaya çalışıyoruz. Sosyal yaşama ilk adımlarını AtaÇocuk kreşlerinde atıyorlar. Sorun yaşayan ailelere psikologlarımız ile destek oluyoruz. Atakum’da komşular arasında eşsiz bir dayanışma var. Onların birbirlerine yetemedikleri durumlarda elimizdeki imkanlarla olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben de köy çocuğuyum, içinde bulunduğunuz koşulları biliyorum. Ben Atakum Belediye Başkanı olarak elimi omzunuzda tutmaya çalışıyorum. Kısa süre önce Karadeniz’in ilk gıda bankasını Samsun’da açtık. Evet, çocuğunuza iş veremeyeceğiz belki ama evinizde tencerenizin kaynaması için ihtiyaç olan malzemeleri elinizdeki kartlarla aynı marketten alışveriş yapar gibi oradan alabileceksiniz” dedi.

“Atakum’u vicdanımızla, aklımızla, duygularımızla yönetiyoruz”
Atakum Belediyesi’nin çok sayıda sosyal belediyecilik projesi ile kent sakinlerinin dertlerine derman olmaya çalıştığını kaydeden Başkan Deveci, “50 jersey ırkı ineği kırsal mahallelerimizde gebe şekilde dağıtacağız. Bu proje ile ilgili bir hesap yaptırdık. İki ineğe bakıp sütünden elde edilen gelir, Atakum merkezde asgari ücretle çalışma ile elde edilen gelirden daha fazla. Biz de bir kooperatif kurduk, belediyemizin veteriner hekimleri var. Üretime destek olacağız. Elde edilen süt emeğinizin karşılığı verilerek belediye tarafından alınacak. Sizin yanınızdayız, işin başındayız, önümüzde daha zaman var. Vicdanımızla, aklımızla, duygularımızla birlikte belediyeyi yönetmeye çalışıyoruz. Bu yolda devam ediyoruz. Biraz sabra ihtiyacımız var. Her istediğinizi yapamayabiliriz ama azalta azalta, isteklerinizi yerine getire getire gidiyoruz” diye konuştu.
Atakum’un kırsal mahallelerinde yaşayan kadınlar, meme kanseri farkındalık eğitiminin ardından Av. Gülay Deveci’nin ev sahipliğinde Atakum Belediyesi Seyir Tesisi’nde yemek programına katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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