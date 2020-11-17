Sarıcaoğlu: “İş adamlarının destekçisiyiz”

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “İlçemizde yatırım yapmak isteyen iş adamlarının en büyük destekçisiyiz” dedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yatırımları bulunan iş adamı Aziz Kızılca’nın Kavak’ta yaklaşık 5 milyon lira harcama ile açtığı ve 23 kişinin istihdam edileceği akaryakıt tesisinin açılışında konuşan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “İlçemiz artık yatırımcıların da ilgi alanında. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” diye konuştu.

Kavak’ta yapılan her yatırımın ilçenin büyümesine güç ve istihdam çözümüne katkı verdiğini belirten Başkan Sarıcaoğlu, Karadeniz’in Anadolu’ya açılış güzergâhı üzerinde bulunan ilçenin Samsun Limanı ve Havaalanına 25 dakikalık mesafede oluşu nedeniyle de yatırım için oldukça cazip bir konumda bulunduğunu belirterek girişimcileri ilçesine yatırıma davet etti.



Yeni iş yerleri yatırımı artacak

Sarıcaoğlu, şöyle dedi: “Yaptığımız tanıtım çalışmaları sayesinde son altı yıl içinde ilçemiz başta sanayi yatırımları olmak üzere çeşitli alanlarda pek çok yatırıma kavuştu. Yüzlerce gencimiz buralarda çalışmaya başladı. Gelişen ilçemizde artık neredeyse hafta da bir iki tane yeni işyeri açıyoruz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Halen devam eden bazı büyük projelerin de tamamlanmasıyla yeni iş yeri açılmalarının daha artacağını umuyoruz.”

Törende konuşan iş adamı Aziz Kızılca da ilçe hakkında basında yer alan olumlu haberler üzerine araştırma yaparak ilçeye yatırım kararı aldığını söyledi.

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