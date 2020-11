Prof. Dr. Canan Seren: “Türkiye’de doğan her 7 bebekten biri prematüre”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Canan Seren, “Dünyada doğan her 10 bebekten, Türkiye’de ise doğan her 7 bebekten biri prematüre olarak dünyaya geliyor” dedi.

“17 Kasım Dünya Prematüre Günü” dolayısıyla OMÜ Tıp Fakültesi’nde etkinlik yapıldı. Yapılan etkinlik ile OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Servisi, burada dünyaya gelen prematüre bebeklerin fotoğrafları ile süslendi. Etkinlikte prematüre doğuma dikkat çekildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Canan Seren prematüre doğum nedenleri ile ilgili verdiği bilgide, “Bugün 17 Kasım Dünya Prematüre Günü. Dünyada doğan her 10 bebekten, Türkiye’de ise doğan her 7 bebekten biri prematüre olarak dünyaya geliyor. Bazı bebekler dünyaya gelmek için diğerlerinden daha aceleci davranıyor. Prematüre doğum olmasının nedeni annenin yaşamış olduğu sağlık sorunları, bebeğin anne karnında büyümemesi ya da ikiz, üçüz gebeliklerde gebelik süresi daha kısa olabiliyor” diye konuştu.



‘Sevgi ile büyütüyoruz’

Prof. Dr. Seren açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:

“OMÜ Tıp Fakültesi olarak burada 44 yatak kapasiteli yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çalışıyoruz. Kalabalık ve deneyimli bir ekibimiz var. Günün 24 saati hem doktor hem hemşirelerimiz hastalarımızın başında. Bizim burada çalışma sloganımız ‘sevgi ile büyütüyoruz’. Bebeklerimizin her biri birbirinden daha değerli. Prematüre bebekler hayata çok küçük başlıyorlar. Bin gramın altında yaşayan bebeklerimiz var. Üniversiteyi bitiren hastalarım oldu. Hayatta çok başarılı olabildiklerini biliyoruz. Bu nedenle işimizi büyük bir umutla ve sevgiyle yapıyoruz.”



Gram gram kilo aldı

1 kilo 140 gram olarak dünyaya gelen Öykü Yılmaz’ın annesi Kübra Yılmaz yaşadıkları süreci şu şekilde anlattı: “Öncelikle 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kutlu olsun. Benim çocuğun Öykü Yılmaz 32 hafta ve 1 kilo 140 gram doğdu. 50 gün kuvözde yattı. Anne sütü ihtiyacını karşılamak için sürekli geldik. Tabii, yaşayacak mı yaşamayacak mı korkularımız oldu. Şu an 1,5 yaşında ve 9 kilo. O süreç içerisinde gram gram kilo aldı.”

