Samsun’da ilk 9 ayda 1069 binaya yapı ruhsatı, 920 binaya yapı kullanma izin belgesi verildi

– Samsun’da yılın ilk 9 ayında yapı ruhsatı verilen bina sayısı 1069, daire sayısı ise 6 bin 263 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 920, daire sayısı ise 7 bin 539 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılı Ocak ile Eylül dönemi içerisindeki “yapı izin istatistikleri” hakkında bir basın açıklaması yapıldı.



1069 yapı ruhsatı verildi

Verilen bilgilere göre bu dönemde bir önceki yıla göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 80.3, yüzölçümü yüzde 66.5, değeri yüzde 88, daire sayısı yüzde 149,3 arttı.

İlk 9 ayda yapı ruhsatı verilen bina sayısı 1069, daire sayısı ise 6 bin 263 olarak belirtildi. Yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 1 milyon 219 bin 860 metrekare iken bunun 690 bin 506 metrekaresi konut, 284 bin 218 metrekaresi konut dışı ve 245 bin 136 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 2 milyar 430 milyon 81 bin 915 TL oldu.



920 yapı kullanma izin belgesi verildi

2020 yılı Ocak ile Eylül döneminde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 33.3, yüzölçümü yüzde 37.4, değeri yüzde 30.8, daire sayısı yüzde 31,1 azaldı.

İlk 9 ayda yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 920, daire sayısı ise 7 bin 539 olarak belirtildi. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 1 milyon 504 bin 424 metrekare olurken, konut kullanım alanı 916 bin 350 metrekare, konut dışı kullanım alanı 312 bin 381 metrekare, ortak kullanım alanı 275 bin 693 metrekare olarak açıklandı. Yapı izin belgesi verilen yerlerin değeri 3 milyar 40 milyon 302 bin 872 TL oldu.

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