Pazar yerlerinde korona önlemleri artırıldı

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında pazar yerlerinde denetlemelerin aksatmıyor. Ekipler, pazar girişinde vatandaşların ateş ölçümünü yapıp, maske dağıttı. Pazarcılara ise tezgahlar arası 3 metre kuralının ihlal edilmemesi için uyarılar yapıldı.

İlkadım Belediyesi salgına karşı alınan önlemler kapsamında Temizlik İşleri ekiplerince pazaryerlerinde, satış öncesi ve sonrasında yıkama ve dezenfekte işlemleri sonrası, pazarların açık olduğu saatlerde de zabıta ekipleri denetimleri aksatmıyor. Pazarın giriş ve çıkış noktalarını bariyerlerle ayıran ekipler, farklı noktalardan pazara giriş yapılmasına müsaade etmedi. Pazar girişinde vatandaşların ateş ölçümünü yapan zabıta ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı. Pazara belirlenen saatler dışında alışverişe gelen 65 yaş üzeri vatandaşlar ise uyarılıp evlerine gönderildi.



“Seç al dönemi sona erdi”

Korona virüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, taze ve ucuz alışverişin adresi pazaryerlerini tercih eden vatandaşlar için de yeni bir dönem başladı. Sebze ve meyveyi seçerek almaya alışkın müşteriler, bakanlıktan yapılan açıklama sonrası alışverişini seçmeden yapmaya başladı. İlkadım Belediyesi’nin zabıta ekiplerinin denetimi sonucu kuralların aksatılmadığı pazar yerlerinde esnafa ve alışverişe gelen vatandaşlara gerekli hatırlatmalar yapıldı. Ayrıca tezgahlara “Sağlığınız bizim için önemli lütfen el sürmeyiniz" yazılı broşürler yerleştirildi. Denetleme sırasında iki pazarcıya tezgahlar arasında bırakılması gereken 3 metre kuralını ihlal ettiği için cezai işlem uygulandı. Tezgâhları arasında yalnızca 1 metre mesafe koyan pazarcılara Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer TL para cezası kesildi.



“Uygulama güzel yalnız uyulması lazım”

Uygulamaların hem vatandaşın hem de pazarcının sağlığı açısından önemli olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Olanları görüyoruz, işi ciddiye almak lazım. Uygulama çok güzel, yalnız uyulması lazım. Sözde kalmaması gerekiyor. Bu uygulamalar aynı zamanda pazarcının sağlığı içinde geçerli. Biraz dikkat etmemiz lazım bu aşamayı atlatana kadar" dedi.

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