Ümit Milli Takım, Kosova´yı 3-0 yendi

Gökhan İÇKİLLİ Tayfur KARA / SAMSUN,(DHA)Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Kosova´yı 3-0 yendi. Ümit milliler bu sonuçla puanını 13'e yükseltti ve grubu 4´üncü sırada tamamladı.Samsun 19 Mayıs Stadyumu´nda oynanan müsabakada, millilere galibiyeti getiren golleri 21´inci dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu, 32´nci dakikada penaltıdan Güven Yalçın ve 64´üncü dakikada Berat Özdemir kaydetti. Halil İbrahim Dervişoğlu, Kosova ağlarına gönderdiği golle Ümit Milli Takım'da gol sayısını yediye çıkartırken, Berat Özdemir´de ay yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Melih İbrahimoğlu, Yusuf Barasi ve Erdoğan Kaya ise ilk kez Ümit Milli Takım formasını giymiş oldu. DHA-Genel Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ, Tayfur KARA
2020-11-17 21:16:08
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