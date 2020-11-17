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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ümit Milli Takım, Kosova´yı 3-0 yendi

DHA

Ümit Milli Takım, Kosova´yı 3-0 yendi


Gökhan İÇKİLLİ Tayfur KARA / SAMSUN,(DHA)Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Kosova´yı 3-0 yendi. Ümit milliler bu sonuçla puanını 13'e yükseltti ve grubu 4´üncü sırada tamamladı.Samsun 19 Mayıs Stadyumu´nda oynanan müsabakada, millilere galibiyeti getiren golleri 21´inci dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu, 32´nci dakikada penaltıdan Güven Yalçın ve 64´üncü dakikada Berat Özdemir kaydetti. Halil İbrahim Dervişoğlu, Kosova ağlarına gönderdiği golle Ümit Milli Takım'da gol sayısını yediye çıkartırken, Berat Özdemir´de ay yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Melih İbrahimoğlu, Yusuf Barasi ve Erdoğan Kaya ise ilk kez Ümit Milli Takım formasını giymiş oldu. DHA-Genel Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ, Tayfur KARA
2020-11-17 21:16:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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