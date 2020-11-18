Muhtarlar Meclisi’nden Başkan Deveci’nin kırsal kalkınma projelerine destek

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Muhtarlar Meclisi’nde mahalle muhtarları ile buluştu.

Kentte uygulanan kırsal kalkınma projelerinin Türkiye genelinde konuşulmaya başlandığını belirten muhtarlar, Başkan Deveci’ye “Yanınızdayız” mesajı verdi. Meclisin ardından Atakum Belediyesi’nde hizmet vermeye başlayan ve Samsun’da bir ilk olan Muhtar Danışma Odası ziyaret edildi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci öncülüğünde geçen yıl kurulan Atakum Muhtarlar Meclisi, kontrollü sosyal hayat tedbirleri altında Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleştirildi. Atakum Belediyesi’nin hizmet birimlerinin müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Pandemi nedeniyle Muhtarlar Meclisi’ni bir süredir yapamıyorduk. Bu Meclis’i çok önemli buluyorum. Çünkü burada konuşulanlar, Belediye Meclisimiz’in gündemine geldiğinde önemseniyor. Burada alınan kararlar, getirilen eleştiriler bizim Meclisimize yansıyor. Sizleri dinleyeceğiz ve gelecek dönemdeki yol haritamızı birlikte çizeceğiz” dedi. Mecliste söz alan Atakum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Esenevler Mahallesi Muhtarı Zeki Topsakal, “Türkiye, ilkleri gerçekleştiren Başkanımızı konuşuyor. Son dönemde olanlar, Atakum muhtarları olarak bizleri de üzdü. Şunu bilmenizi istiyoruz. Seçilmeden önce de yanınızdaydık, bugün de yanınızdayız. Yarın da yanınızda olacağımızı bilesiniz” ifadelerini kullandı.

Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ise, “Geçen hafta Hakkari, Ağrı, Van bölgelerine gittim. Maalesef kayyum atanan belediyelerde bile iki gün önce Samsun’da, Atakum Belediyesi’ne yapılan uygulama gibi bir şey yok. Belediye Başkanı’nın makamında haciz işlemlerinin yapılması hiç ahlaki ve etik değildir. Hiçbir bahanesi de olamaz. Cemil Başkanımızın yaptığı projeler ses getiriyor. Bu hayvancılık konusu çok önemli. Bunu yapacak kişiler yapmadığı için çok önemli. Van Gürpınar’da 4 milyon olan hayvan sayısı 250 bine düşmüş. Burada belki de Cemil Başkan’ın yaptığı küçük bir kıvılcım, öyle görürsünüz ama emin olun bu kıvılcım büyür. Büyüyeceğine inanıyorum. Cemil Başkanıma başarılar diliyorum” diye konuştu. Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Mustafa Karagüzel, “Bu yapılan icra olayları size değil, Atakumluya yanlış oldu. Biz bunu haketmedik. Bizi yetim çocuk gibi ikide bir şamarlamanın anlamı yok. Bunu ben Atakum’da yaşayanlara hakaret kabul ediyorum. Bu, Atakumlulara hakarettir. Başka belediyelerin de borcu var. Milyarlarca, trilyonlarca… Niye bir tanesine bir şey olmuyor? Duymuyoruz başka bir yerde. Bu icra olayı, şahsım adına ayrı zoruma gitti. Atakumlulara yapılan en büyük yanlıştır. Bundan büyük yanlış olmaz” dedi.

Yerel Kalkınmada Atakum Modeli’nin kırsal kalkınma alt başlığındaki projeler hakkında muhtarlara bilgi veren Başkan Deveci, “Taflan’da açtığımız Halk Yem Evi’ni biliyorsunuz yakın zamanda bu tesisten bir tane daha açıyoruz. Bunun ardından mobil ya da grup yolları üzerinde tohum temizleme ve ilaçlama makinelerini hizmete alacağız. Daha temiz ve kontrollü tarım için yanınızda olacağız. Taflan’da bir hayvan pazarı açacağız. Hayvan alım satımı burada veteriner hekimlerimizin kontrolü altında olacak. Yaklaşık 15 gün önce bir mevzuat çıktı. Belediyeler, meclislerinden karar alıp kırsal mahalleleri ayıracaklar ve bu kararlar Büyükşehir Meclisi’nden geçecek. Bu düzenleme ile ilgili sizden görüş bekliyorum. Batı Çevre Yolu ile ilgili bir imar çalışması yapılıyor. Batı Çevre Yolu’nun batısındaki mahalleleri mi yoksa hayvan sayısı, tarım potansiyelini dikkate alarak mı bir ayrım yapalım. Bu konuda sizden öneri bekliyorum. Jersey ırkı düve dağıtımı projemiz devam ediyor. 50 düve şu anda pazardan temin ediliyor. Biz bu hayvanları hamile kalıncaya kadar İncesu’daki tesislerimizde besleyeceğiz. Atakum Belediyesi olarak bu çalışmadaki sayıyı artıracağız. 50 düve de biz alacağız. Destekler ağırlıklı olarak eşini kaybetmiş, çocuğu engelli, gelir durumu zayıf olan kadınlara olacak. Önümüzdeki günlerde 100 ineğin hamile olarak dağıtımını yapacağız. Bu hayvanlar bir süre sonra doğum yapacak. Dişi buzağıları alıp projenin kapsamını genişleteceğiz. Böyle bir zincir oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



Kırsalda üreten kümeslere 10 tavuk bir horoz

Atakum kırsalında uygulanmaya başlayacak olan yeni bir çalışma içerisinde olduklarını açıklayan Başkan Cemil Deveci, “Şu anda planlama aşamasında olan bir de tavuk çalışmamız var. Kentten köye göç edenleri de kapsayacak bir çalışma. Bu hanelere 10 tavuk ve bir horoz vereceğiz. Yumurtalık, gezen tavuklar olacak. Bu çalışmada yer alabilecek komşularınızı tespit edip bize iletmenizi istiyoruz. Köylüyü; toprağında, tarlasında tavuğundan büyükbaşına kadar olabildiğince üretime teşvik etmeye çalışıyoruz. Ayrıca orta ölçekli mandıralar kuruyoruz. Köylülerimizin ürettiği sütleri peynire dönüştürecek yerler olacak buralar. Başlarında veteriner hekimler, uzman arkadaşlarımız olacak. Bu peyniri markalaştıracağız. Kars’ın kaşarı gibi, Seferihisar’ın buna benzer markası gibi Atakum peynirinin de hem şekil olarak hem de tescilli ve doğal olarak Türkiye pazarına çıkmasını sağlayacağız. Bu çalışma hem kırsalda hayvancılık yapan insanların emeğinin karşılığını almasını sağlayacak hem de Atakum’un kırsal üreticileri bu konuda diğer herkese örnek olacak” ifadelerini kullandı.



Atakum Belediyesi’nde artık muhtarların makam odası var

Toplantının ardından mahalle muhtarları ile birlikte Atakum Belediyesi’nde hizmet vermeye başlayan Muhtar Danışma Odası’nı ziyaret eden Başkan Av. Cemil Deveci, Samsun’da bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydetti. Kenti muhtarlar ile birlikte yönettiklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Muhtarlarımız, yerel yönetimin olmazsa olmazları arasında. Mahallelerinde yaşayan yurttaşları temsilen kamu idareleri ile işlem yürütürken kent merkezinde bir çalışma ortamına ihtiyaç duyduklarını söylediler. Bunun sözünü kendilerine vermiştik. Artık belediye hizmet binamızda bir Muhtar Danışma Odamız var. Burası tüm muhtarlarımızın kullanımına açık. Özellikle 27 kırsal mahallemizde görev yapan muhtarlarımız için çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Karadeniz, denizden uzaklaştıkça coğrafyası zorlaşan bir bölge. Bazı muhtarlarımızın kent merkezine gelmeleri saatler sürüyor. Bu alanlarda görev yapan muhtarlarımız, idari işlemleri için Atakum’a geldiklerinde artık bir çalışma ortamına sahip. Odada onların sorunlarını dinleyip kayıt altına alacak, birimlerimize aktaracak ve evraklarını takip edecek bir arkadaşımız var. Sahada omuz omuza çalışma yürüttüğümüz muhtarlarımızla artık belediye hizmet binasında da komşu odalarda çalışmaya başladık. Bu hizmetin sağlayacağı verimliliği kısa süre içerisinde Atakumlu hemşehrilerimiz de hissedecek” diye konuştu.

Kentin 56 farklı mahallesinde yurttaşlara hizmet veren muhtarlar, belediye içerisinde kendilerine tahsis edilen odada; Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Kaymakamlığı ile ilgili iş ve işlemlerini yürütebilecek. Muhtarların taleplerini dinleyerek, kayıt altına alıp ilgili birimlere yönlendirecek bir personelin de görev yaptığı odada tüm ihtiyaçlar düşünüldü. Muhtarlar internet bağlantısına sahip bilgisayar ve yazıcı ile kamu kurumlarına yönelik yazışma işlemlerini kendilerine ait odada gerçekleştirebilecek, ihtiyaç duydukları belgelerin çıktısını alabilecek. Oda, Atakum’un 27 kırsal mahallesini temsil eden muhtarların kent merkezinde konuk ağırlama, görüşme yapma gibi ihtiyaçlarına da yanıt verecek. Muhtar Danışma Odası’nın önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Atakum Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Topsakal, “Sayın Belediye Başkanımız adaylığında, bir istişare toplantısında bizi davet etmişti. Kendisine muhtarların böyle bir odası olması gerektiğini iletmiştik. O da seçilmeden önce bu odanın sözünü vermişti. Tüm muhtarlar adına çok teşekkür ediyorum kendisine, vermiş olduğu söz yerine getirdi” dedi.

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