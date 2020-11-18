Tapu müdürü koronaya yenik düştü

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Bir süredir korona virüs (Kovid19) tedavisi gören Çarşamba İlçe Tapu Müdürü Fetullah Nehir hayatını kaybetti.

Çarşamba ilçesinde Tapu Sicil Müdürlüğü görevini yürüten Fetullah Nehir, 15 gün önce yakalandığı Kovid19 hastalığına yenik düştü. Tedavi sürecinde ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Nehir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Müdür Nehir’in cenazesi bugün 13.30'da memleketi olan Erzurum'a gönderilecek.

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