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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekten düşen kedisinin tedavisi için Tokat'tan OMÜ'ye geldi

İHA

Yüksekten düşen kedisinin tedavisi için Tokat'tan OMÜ'ye geldi

Tokat’ta beşinci kattan düşerek yaralanan kedi, sahibi tarafından tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Hayvan Hastanesi'ne getirildi.
OMÜ Hayvan Hastanesi, Tokat’tan gelen ve beşinci kattan düşerek yaralanan "Mırra Can" adlı kediye umut oldu. Prof. Dr. Ahmet Özak tarafından muayene edilen 1 buçuk yaşındaki kedi, yapılan tetkiklerin ardından kontrol amaçlı müşahede altına alındı.
Mırra Can’ın durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Özak, “Mırra Can’ın durumu şu an kritik bir seviyede. Yüksekten düşmeye bağlı olarak kalçasında ve kuyruğunda kırıklar mevcut. Travma sonrası akciğerlerinde hava birikimi söz konusu, bu nedenle anestezi riskli olacağından ameliyat yapamıyoruz ancak her türlü tedbiri aldık. Perşembe gününe kadar gözlem altında tutacağız. Çarşamba günü tekrar kontrolleri yapılıp filmleri çekilecek. Eğer akciğerlerdeki lezyon düzeldiyse perşembe günü operasyona almayı düşünüyoruz” dedi.

“Daha iyi bir tedavi için OMÜ’ye geldik”
Kedisinin sağlık durumu hakkında üzüntüsünü dile getiren ve Mırra Can’ı evlatlarından ayırmadığını söyleyen Hasan Akdağ ise, “O benim küçük bir evladım gibi. Evimizin ve ailemizin üyelerinden farksız. Beş katlı apartmanın terasından düşünce, biz direkt Tokat’taki bir veterinere götürdük lakin oradaki imkanların kısıtlı olması nedeniyle düzgün bir tedavi göremedi. Biz de durumu kötüleştiği için ve daha iyi bir tedavi görebilmesi amacıyla OMÜ Hayvan Hastanesi’ne getirdik. Mırra Can’ın bir an önce iyileşebilmesini istiyorum, yeter ki yaşasın, ben ona her şekilde bakarım” diye konuştu.

“Geçen yıl tam 12 bin hayvanı tedavi ettik”
Hayvan Hastanesi’ndeki teknolojik donanımın üst seviyede olduğunu vurgulayan Hayvan Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özak ise, “Karadeniz Bölgesi’nin tek ve en kapsamlı hayvan hastanesiyiz. Bu bölgede başka bir fakültede veya özel klinik bazında bu kadar büyük bir hastane yok. OMÜ Kurupelit Yerleşkesi’nde 5 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, bölgenin yoğun ilgi ve talebine özverili şekilde cevap vermeye devam ediyoruz. OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, 3 ana bölüme ayrılmakta. Birinci bölümde pet hayvanları dediğimiz kedi ve köpeklerin tedavilerini yapıyoruz. İkincisi; çiftlik hayvanlarının ve daha çok da atların muayene edildiği bölüm, üçüncü birimimizde ise operasyon salonları mevcut. Farklı türden birçok hayvanı tedavi edebilecek cihazlara ve masalara sahibiz. Hatta yarın bir at operasyonumuz var, hastamız Ünye’den gelecek. Kısaca hem teknolojik bakımdan hem de genç öğretim üyesi kadrosu açısından nitelikli bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Hayvan Hastanemizde her geçen gün büyüyen talepleri elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Geçen yıl tam 12 bin hayvanı tedavi ettik. Henüz 10 yıllık hastane olmamıza rağmen bu noktada önemli bir aşamada olduğumuzu ve daha da iyi bir konuma geleceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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