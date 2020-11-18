Bel fıtığı sandı, sırt fıtığı çıktı

Bacağında ağrı, ayağında uyuşma şikayeti ile Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç'e başvuran Hatice Yılmaz, bel fıtığı olduğunu sandığı hastalığın nadir görülen ‘sırt fıtığı’ olduğunu öğrendi. Yılmaz, Dr. Genç'in başarılı operasyonu ile sağlığına kavuştu.

Nadir görülen fakat ciddi işlevsel bozukluklara yol açabilen sırt fıtığı hastalığına yakalanan Hatice Yılmaz isimli hastanın ameliyatını, Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Genç başarıyla gerçekleştirdi.

Hastalık süreci ve yapılan operasyon hakkında bilgi veren Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, "Sırt fıtıkları veya torakal disk herniasyonları tüm omurga disk hernileri arasında nadir görülen bir rahatsızlıktır. Belirtileri arasında; tekrarlayan sırt ağrıları, bele inen ağrılar, bacak ve ayaklarda yanıcı veya batıcı ağrı, kasılma, gerilme, uyuşma, hissizlik, karıncalanma gibi his bozuklukları şikayetleridir. Yürümenin neredeyse imkansız hale geldiği hastalıkta, bir zorlanma olmadan idrar kaçırma veya ayaklarda güç kaybı gibi şikayetler de eklenirse kısa bir süre içinde müdahale edilmezse, söz konusu hastalığın düzelmesi zorlaşabilir. Bu anlamda mutlaka bu sağlık sorunlarını yaşayanların en kısa sürede bir uzman doktordan destek alması büyük önem arz etmektedir” dedi.



“Erken tanı ve tedavi çok önemli”

Dr. Eyüp Genç, şu bilgileri verdi: “Ameliyatını gerçekleştirdiğimiz hastamız Hatice Hanım da yukarı da saymış olduğumuz belirtiler üzerine bize başvurdu. Kendisi uzun zamandır bu şikayetleri yaşıyormuş. Kendisini bel fıtığı olduğunu düşünüyor. Hatta ayağındaki bacak ve ayak uyuşmalarını da sinir sıkışması olduğunu belli bir zaman sonra geçince sağlık sorununda ortadan kalktığını düşünmüş. Sırtında kireçlenme ve fıtık oluştuğunu tespit ettik. Bu gibi durumlarda kişinin kendince yaptığı ağrı kesici ilaç ya da farklı bir uygulama o anlık iyi hissettirebilir. Fakat uzun vadede kişiler aslında daha farklı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Zaman ilerledikçe tedavideki başarı oranı düşmektedir. Mesela ameliyat sonrası ayaktaki hissizlik kalıcı olabilir. Bunun için mutlaka yukarıda saydığımız şikayetleri yaşayanların mutlaka tedavilerine erken başlaması gerekmektedir."



“Şikayetleriniz var ise geç kalmayın”

Yaşadığı sağlık sorunlarını bel fıtığı olarak sandığını fakat gerçeği doktoru Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç'e başvurduğunda öğrendiğini dile getiren Hatice Yılmaz ise, "Aslında uzun zamandır bu sağlık sorunlarını yaşıyordum. Kendim bunları bir sinir sıkışması olarak görüyor üstünde çok durmuyordum. Ağrılarım yoğunlaşmaya başladığında artık yürümekte zorluk çekiyor, oturduğum yerde bile ayaklarımda ağrı ve uyuşmalar oluyordu. Sırt fıtığı olduğumu doktorumuz Eyüp Bey’e başvurduğumuz da öğrendik. Kendisi yaptığı muayene ve tetkiklerden sonra acil bir şekilde ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Yaptığımız araştırmalarda riskli bir ameliyat olduğunu ve sınırlı sayıda kişiler tarafından bu ameliyatın yapıldığını duyduk. Doktorumuz Eyüp Bey’e güvendik ameliyat olmaya karar verdik. Gerçekten güvenimizi boşa çıkarmadı. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Şu anda ağrılarım geçti. Rahat bir şekilde yürüyebiliyorum. Fakat bazı hissi kayıplarım var ayaklarımda bu da geç başvurduğum için olduğunu öğrendim. Bu anlamda kimse benim gibi geç kalmasın şikayetleri olan mutlaka doktora başvursun. Bu anlamda doktorum Eyüp beye, ekibine , hastane personeline ve yetkililerine ilgi ve alakaları için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.