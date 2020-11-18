Bel fıtığı sandı, sırt fıtığı çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bel fıtığı sandı, sırt fıtığı çıktı

İHA

Bel fıtığı sandı, sırt fıtığı çıktı

Bacağında ağrı, ayağında uyuşma şikayeti ile Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç'e başvuran Hatice Yılmaz, bel fıtığı olduğunu sandığı hastalığın nadir görülen ‘sırt fıtığı’ olduğunu öğrendi. Yılmaz, Dr. Genç'in başarılı operasyonu ile sağlığına kavuştu.
Nadir görülen fakat ciddi işlevsel bozukluklara yol açabilen sırt fıtığı hastalığına yakalanan Hatice Yılmaz isimli hastanın ameliyatını, Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Genç başarıyla gerçekleştirdi.
Hastalık süreci ve yapılan operasyon hakkında bilgi veren Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, "Sırt fıtıkları veya torakal disk herniasyonları tüm omurga disk hernileri arasında nadir görülen bir rahatsızlıktır. Belirtileri arasında; tekrarlayan sırt ağrıları, bele inen ağrılar, bacak ve ayaklarda yanıcı veya batıcı ağrı, kasılma, gerilme, uyuşma, hissizlik, karıncalanma gibi his bozuklukları şikayetleridir. Yürümenin neredeyse imkansız hale geldiği hastalıkta, bir zorlanma olmadan idrar kaçırma veya ayaklarda güç kaybı gibi şikayetler de eklenirse kısa bir süre içinde müdahale edilmezse, söz konusu hastalığın düzelmesi zorlaşabilir. Bu anlamda mutlaka bu sağlık sorunlarını yaşayanların en kısa sürede bir uzman doktordan destek alması büyük önem arz etmektedir” dedi.

“Erken tanı ve tedavi çok önemli”
Dr. Eyüp Genç, şu bilgileri verdi: “Ameliyatını gerçekleştirdiğimiz hastamız Hatice Hanım da yukarı da saymış olduğumuz belirtiler üzerine bize başvurdu. Kendisi uzun zamandır bu şikayetleri yaşıyormuş. Kendisini bel fıtığı olduğunu düşünüyor. Hatta ayağındaki bacak ve ayak uyuşmalarını da sinir sıkışması olduğunu belli bir zaman sonra geçince sağlık sorununda ortadan kalktığını düşünmüş. Sırtında kireçlenme ve fıtık oluştuğunu tespit ettik. Bu gibi durumlarda kişinin kendince yaptığı ağrı kesici ilaç ya da farklı bir uygulama o anlık iyi hissettirebilir. Fakat uzun vadede kişiler aslında daha farklı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Zaman ilerledikçe tedavideki başarı oranı düşmektedir. Mesela ameliyat sonrası ayaktaki hissizlik kalıcı olabilir. Bunun için mutlaka yukarıda saydığımız şikayetleri yaşayanların mutlaka tedavilerine erken başlaması gerekmektedir."

“Şikayetleriniz var ise geç kalmayın”
Yaşadığı sağlık sorunlarını bel fıtığı olarak sandığını fakat gerçeği doktoru Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç'e başvurduğunda öğrendiğini dile getiren Hatice Yılmaz ise, "Aslında uzun zamandır bu sağlık sorunlarını yaşıyordum. Kendim bunları bir sinir sıkışması olarak görüyor üstünde çok durmuyordum. Ağrılarım yoğunlaşmaya başladığında artık yürümekte zorluk çekiyor, oturduğum yerde bile ayaklarımda ağrı ve uyuşmalar oluyordu. Sırt fıtığı olduğumu doktorumuz Eyüp Bey’e başvurduğumuz da öğrendik. Kendisi yaptığı muayene ve tetkiklerden sonra acil bir şekilde ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Yaptığımız araştırmalarda riskli bir ameliyat olduğunu ve sınırlı sayıda kişiler tarafından bu ameliyatın yapıldığını duyduk. Doktorumuz Eyüp Bey’e güvendik ameliyat olmaya karar verdik. Gerçekten güvenimizi boşa çıkarmadı. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Şu anda ağrılarım geçti. Rahat bir şekilde yürüyebiliyorum. Fakat bazı hissi kayıplarım var ayaklarımda bu da geç başvurduğum için olduğunu öğrendim. Bu anlamda kimse benim gibi geç kalmasın şikayetleri olan mutlaka doktora başvursun. Bu anlamda doktorum Eyüp beye, ekibine , hastane personeline ve yetkililerine ilgi ve alakaları için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Togar’dan üniversite adaylarına ‘hazırlık kitabı’ desteği
YEREL HABERLER Başkan Togar’dan üniversite adaylarına ‘hazırlık ...
Babasının 3 ay arayla 2'nci kez vurduğu kişi, öldü
YEREL HABERLER Babasının 3 ay arayla 2'nci kez vurduğu kişi, öldü
Yüksekten düşen kedisinin tedavisi için Tokat'tan OMÜ'ye geldi
YEREL HABERLER Yüksekten düşen kedisinin tedavisi için Tokat'tan ...
Faiz kararı altının yönünü belirleyecek
YEREL HABERLER Faiz kararı altının yönünü belirleyecek
Samsun’da yağmur yağdı, maske düştü
YEREL HABERLER Samsun’da yağmur yağdı, maske düştü
Samsun’da sağanak: Bir günde metrekareye 64.5 kilogram yağmur düştü
YEREL HABERLER Samsun’da sağanak: Bir günde metrekareye 64.5 ...
Yumurta topuk ayakkabı aşkı ilçeyi aştı
YEREL HABERLER Yumurta topuk ayakkabı aşkı ilçeyi aştı
Tapu müdürü koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Tapu müdürü koronaya yenik düştü
Türkiye Şoförler Federasyonu’ndan “kış lastiği” açıklaması TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın merak edilen soruları cevapladı
YEREL HABERLER Türkiye Şoförler Federasyonu’ndan “kış lastiği” ...
Yemek yerden kalp krizi geçiren 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yemek yerden kalp krizi geçiren 24 yaşındaki genç ...
'65 yaş üstüne kısıtlama var' diye memleketine giderken kazada öldü Minibüsün tıra çarptığı kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER '65 yaş üstüne kısıtlama var' diye memleketine ...
Evinde uyuşturucu haplarla yakalandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu haplarla yakalandı
Babasının 3 ay arayla ikinci kez vurduğu oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Babasının 3 ay arayla ikinci kez vurduğu oğlu ...
Samsun’da kamyonet yangını
YEREL HABERLER Samsun’da kamyonet yangını
Muhtarlar Meclisi’nden Başkan Deveci’nin kırsal kalkınma projelerine destek
YEREL HABERLER Muhtarlar Meclisi’nden Başkan Deveci’nin kırsal ...
Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını istiyor
YEREL HABERLER Kamp tutkunları, OMÜ göletinin ziyarete açılmasını ...
Yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlayan cihaza altın madalya OMÜ’lü bilim adamlarının çevre dostu buluşu otomotiv sektörüne kazandırılıyor Bu cihaz yüzde 10 yakıt tasarrufu sağlıyor
YEREL HABERLER Yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlayan cihaza altın ...
Fındığın bile turşusunu yaptı
YEREL HABERLER Fındığın bile turşusunu yaptı
Minibüsün tıra çarptığı kazada can pazarı Kazada minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Minibüsün tıra çarptığı kazada can pazarı Kazada ...
Ümit Milli Takım, Kosova´yı 3-0 yendi
YEREL HABERLER Ümit Milli Takım, Kosova´yı 3-0 yendi
U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Kosova: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Kosova: 0 (Maç ...
Bafra'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bafra'da silahlı saldırı: 1 yaralı
U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk ...
Kandırıp aracın vekaletini alıp sattılar
YEREL HABERLER Kandırıp aracın vekaletini alıp sattılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X