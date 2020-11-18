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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erken tedavi ile KOAH ölümleri önlenebilir

İHA

Erken tedavi ile KOAH ölümleri önlenebilir

Akciğerlere alınan havanın dışarı verilememesi veya hava hapsi şeklinde tanımlanabilecek bir hastalık olan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), dünyada hastalıklara bağlı ölümler içinde 3. sırada yer alıyor. Her yıl dünyada 3 milyon kişi KOAH nedeniyle hayatını kaybediyor.
VM Medical Park Samsun ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları hekimleri, 18 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu. KOAH hastalığına yol çan en büyük faktörün sigara içiciliği ve hava kirliliği gibi toksik gazlara maruz kalmak olduğunu vurgulayan VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şevket Özkaya, “KOAH’ın en önemli nedeni olarak sigara içiciliği gösterilmektedir. KOAH, dünya çapındaki en yaygın hastalıklardan biridir. KOAH’ın ilerlemesi günlük içilen sigara sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir” dedi.
KOAH’ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Şevket Özkaya, hastalığın önlenmesinde tek etkili yöntemin ise sigarayı bırakmak olduğunu söyledi.

KOAH artık kadınlarda da yaygın görülüyor
KOAH’ın dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu olup ciddi anlamda işgücü ve ekonomik kayba neden olduğunu vurgulayan Stj. Dr. Merve Nur Bezek ise, “Tüm dünyada hastalıklara bağlı ölümler içinde KOAH 3. sırada yer almaktadır. Dünyada yılda 3 milyon insan KOAH nedeniyle ölmektedir. Sigara içiciliğinin kadın popülasyonda da hızla artması nedeniyle erkek hastalığı olarak bilinen KOAH’ın artık kadınlarda da daha sık olduğunu gözlemlemeye başladık” diye konuştu.

Geç kalınırsa tamamen iyileşmek imkânsız olabilir
KOAH’ın kalıcı akciğer hasarı oluşuncaya dek genellikle belirtilere sebep olmayacağını sözlerine ekleyen Stj. Dr. Merve Nur Bezek, KOAH’tan şüphe etmelerine yol açan bazı belirtileri şöyle anlattı: “KOAH, sigara içicilerinde fiziksel aktivite sırasında nefes darlığı, hırıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışma, balgam, halsizlik, depresyon, ileri aşamada, istemsiz kilo kaybı gibi semptomlarla kendini gösterebilir. Tanısı doktor muayenesi ve solunum testiyle kolayca konulabilir. KOAH’ta oluşan akciğer hasarı bir defa meydana geldikten sonra hasta iyileştirilebilir veya geri döndürülebilir. Ancak çok geç kalındığında sistemik komplikasyonları nedeniyle geri dönüşsüz de olabilir.”

40 yaş üstü sigara içen herkes risk altında
Tedavisiz kalan KOAH hastaları hastalık ilerledikçe günlük ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde bakıma muhtaç hale geldiklerini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi doktorlarından Uzm. Dr. Adem Dirican ise, “Günümüzde tıptaki tanı ve tedavideki gelişmelerle kalp hastalıklarına, inmelere ve kanserlere bağlı ölümlerde önemli azalmalar sağlanmakla birlikte sigara içiciliğindeki artışlarla birlikte KOAH ölüm oranı kat be kat artmaktadır” açıklamasında bulundu.
KOAH’la ilgili sigara içen 40 yaş üstü herkes KOAH yönünden bilinçli olması gerektiğini işaret eden Uzm. Dr. Adem Dirican, “Sigara içmenin engellenmesi KOAH’ta 1. amaçtır ve erken dönemde tedavi ile KOAH’a bağlı ölümlerin önüne bu şekilde geçebilmekteyiz” şeklinde konuştu.

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