Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı 146 bin m2’lik ticari alanın "Yap-İşlet-Devret modeli" ile 30 yıla kadar kiraya verilmesi teklifi oy çokluğu ile kabul edildi

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı’nda daha önceki mecliste görüşülmeyen mali bütçe yılı maddelerinden geri kalan 30 gündem maddesi ele alındı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in başkanlık ettiği toplantı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda daha önce görüşülen mali bütçeyi ilgilendiren 21 maddenin haricinde kalan 30 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

“Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde olan Tekkeköy ilçesine kayıtlı 146,879,58 m2 yüzölçümlü imar planında ticaret alanı kullanımına ayrılmış taşınmazın YapİşletDevret modeliyle 30 yıllığına kiralanması için belediye encümenine yetki verilmesi” maddesi, “30 yıllığına kiralanması” ibaresi, “30 yıla kadar” şekliyle değiştirilerek meclisin kabulüne sunuldu. Millet İttifakı, söz konusu alanın çok büyük olması, 30 yıllık kiralama süresinin çok uzun olması, havalimanına çok yakın ve değerli olması ile alana ne yapılacağının ve kime devredileceğinin bilinmediği gerekçesiyle encümene yetki vermeyeceklerini ifade ettiler.



“Söz konusu alan Bilim Merkezi’nin olduğu yer"

Konu üzerine söz alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Söz konusu alan Bilim Merkezi’nin olduğu yer. Burası plan yapmaya müsait bir alan ki o planı yaptık. Hemen köşesinde belediyemizin bir istasyon alanı var. Biz orayı bile şu anda pandemi süreci olduğu için ne satmaya ne de işletme için bir yere yeltendik. Söz konusu alanı gözünüzde şöyle canlandırın: Transit yol üzerinde beri ucunda Bilim Merkezi, uç tarafında petrol istasyonu, botanik bahçesinin olduğu bir şey gibi düşünün. Afyon’da İkbal Tesisleri var. Oradan geçip de oraya uğramayan yoktur. Ankara ve İstanbul yolu üzerinde de dinlenme tesisleri var. Oralarda alışveriş ve ticaretin de olduğu alanlar var. Samsun, bölgenin merkezi. Transit yol trafiği çok yoğun olan bir şehir. Samsun’dan geçerken, oraya uğramadan geçilmeyecek nitelikte bir botanik bahçesi içerisinde öyle alışagelmiş bir alışveriş merkezi gibi de düşünmüyoruz. Çalışmalar da devam ediyor. Buranın plan kararı geçen mecliste çıktı. İhale yapılması için de meclis kararı ile encümene yetki verilmesi ile mümkün. Burayı satıp nakde de çevirebilirdik. Ona da yönelmedik. Şimdiki ve gelecek nesillere çok nezih, özel bir Samsun’a marka değeri olabilecek bir proje arayışı içerisindeyiz. Bu yetki talebi de onun için geldi. 30 yıl ibaresi doğru değil, 30 yıla kadar şekliyle değiştirerek, kabule sunulacak” dedi.

Açıklamaların ardından oylanan madde oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.



Meclisten detaylar

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı’nda daha önce görüşülmeyen 30 gündem maddesi ele alındı. 30 gündem maddesinden 5'i oy çokluğu, 25 madde ise oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısı 8 Aralık’ta yapılacak.

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