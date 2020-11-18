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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadenizli belediye başkanlarından Deveci ve Kılıçdaroğlu’na destek

İHA

Karadenizli belediye başkanlarından Deveci ve Kılıçdaroğlu’na destek

Karadenizli 13 belediye başkanı icralarla başı dertte olan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve Alaattin Çakıcı’nın tehdit ettiği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Teşkilatı ve Karadeniz'de CHP'li 13 belediye başkanı birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantı için Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantı öncesinde okunan ortak bir metin üzerinden basın açıklaması gerçekleştirildi.
CHP Samsun İl Teşkilatı ve Karadenizli belediye başkanları adına yapılan açıklamada siyasi parti liderlerinin arasındaki tartışmalara karanlık isimlerin karıştığı ülkelerin çağdaş ülkeler arasında yer alamayacağı söylenerek, “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yöneltilen tehdit ve hakaretleri kabul edilemez buluyor ve en sert şekilde kınıyoruz. Karadeniz’i temsil ettiği iddiasıyla yeraltından siyasete müdahale etmeye yeltenen karanlık ellerin şunu bilmesi gerekiyor: Karadeniz biziz, çünkü biz halkız” ifadelerine yer verildi.
Toplantıda, önceden kalma borçlar nedeniyle icralarla başı dertte olan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’ye de destek verildi. Karadenizli belediye başkanları Deveci ve Atakum Belediyesi’nin yanında yer alacağını bildirdi. Birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek adına yapılabilecekler konuşuldu.
CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, “Bir dayanışma, bir birlik beraberlik ve ülkemize ve şehrimize Cumhuriyet Halk Partisi’nin birliğini beraberliğini göstermek için burada toplanmış bulunuyoruz. Makam araçları haczedilmiş, iş makineleri haczedilmiş, makam odası haczedilmiş, banka hesaplarına bloke koyulmuş adeta öyle büyük baskılar uygulanıyor ki birileri tarafından Atakum Belediye Başkanı çalışamaz hale getirilmek isteniyor. Atakum ilçemizde 220 bin insan yaşıyor. Burada baskılarla, zulümlerle, icralarla, şantajlarla Başkanımızın belini bükmeye çalışanlara sesleniyoruz. Karadeniz Bölgemizin belediye başkanları burada. CHP örgütü burada. Bir kez daha soruyoruz ki sizin Atakum halkıyla mı bir derdiniz var?” dedi.

"Asla boyun eğmeyiz"
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Nerede Kurtuluş Savaşı’nın dünyada bir benzeri var. Nerede Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada bir benzeri var. 100 yılın lideri olarak anılıyor, biz onun partisinin üyeleriyiz. Biz onun kurduğu Cumhuriyet’in fertleriyiz ve yurttaşlarıyız. Ne icralar ne mesleği belli siyasetçi tipleri ne de bu tip tehditlere asla boyun eğmeyiz. Kendi adıma söylüyorum oradaki belediye başkanı ve örgüt temsilcisi arkadaşlarımın hangi süreçlerden geçtiğini ben biliyorum. Tüm Samsun kamuoyu da biliyor. Karadeniz kamuoyu da biliyor. Hedef yanlış seçilmiştir. O hedefin doğrultulacağı yer ya da o silahın doğrultulacağı yer başka yerlerdir. O nedenle bu ülke bizim bu Cumhuriyet bizim. Biz de onun fertleriyiz” diye konuştu.

"Hukuk kuralları içinde mücadele ediyorum"
İcralar hakkında konuşan Başkan Deveci, “Atakum Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir parçası. Devlette devamlılık vardır. Ben hukuk kuralları içinde mücadele ediyorum. Devletin işlemesi için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Atakum Belediyesi’nin alacaklıları rahat olsunlar. Eğer hak etmişlerse o alacaklarında alın teri varsa ödenecektir. Atakum Belediyesi’nin de zorlukları var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de zorlukları var. Halkımızın da zorlukları var. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hep birlikte dayanışma içinde birbirimizi yöneterek, idare ederek, birbirimizin sorunlarını hissederek bu süreci geçeceğiz. Bu süreci aşacağız. Bu dayanışma örnek bir dayanışma. Bu dayanışma Karadeniz dayanışması. Karadeniz dayanışması başkadır. Farklıdır örneği yoktur. Karadeniz dayanışması dosta düşmana ders verir” şeklinde konuştu.
Düzenlenen toplantıya Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Ş. Çervatoğlu, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, CHP Canik İlçe Başkanı Bülent Kutbay, CHP Tekkeköy İlçe Başkanı Nihat Yurt ve CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar katıldı.

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