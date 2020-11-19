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Pontus Diasporası’nın "Türkiye’de 2 milyon kripto Yunan var" açıklamasına tepki Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu: “Pontus Diasporası’nın açıklamaları tarihi gerçeklerden uzaktır”

İHA

Pontus Diasporası’nın "Türkiye’de 2 milyon kripto Yunan var" açıklamasına tepki Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu: “Pontus Diasporası’nın açıklamaları tarihi gerçeklerden uzaktır”

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Salih Meriç, Pontus Diasporası’nın önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Konstantin Fotiadis’in “Türkiye’de 2 milyon kripto Yunan var ve çoğu Pontus’taki Panagia Soumela’yı ziyaret ediyorlar” şeklindeki açıklamalarına “Tarihi gerçeklerden uzak” cevabını verdi.
Yunan basınında yer alan haberde Prof. Dr. Fotiadis, Türkiye’de neredeyse 2 milyon kripto Yunan olduğu, bu yıl Yunanistan’dan ziyaretçi gitmemesine rağmen 140 bin kişinin Sümela Manastırı’nı ziyaret ettiği ve bunların çoğunun kripto Pontuslu Hristiyan olduğunu iddia etti. Bu iddiaları kabul edilemez bulan Salih Meriç ise kendi ifadesiyle ‘sözüm ona bilim insanına’ 3 bölümde cevap verdi.
Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Salih Meriç, “Türkiye’de din hürriyeti konusunda Avrupa Birliği kriterleri çerçevesinde vatandaşlarına hiçbir şekilde baskı uygulamamaktadır. Vatandaşlarımız istedikleri dine mensuptur ve ibadetlerini özgürce uygulamaktadır. Öyle ki son yıllarda 300’e yakın kilise restorasyonu yapılmıştır. Katolik ve Protestan misyonerler çalışmalarını ülkemizde rahatça yapmaktadır. Patrikhane son yıllarda cemaati olmadığı halde Bursa’ya papaz dahi atamıştır. Buna karşın Yunanistan, Lozan Antlaşması uyarınca koruma altındaki Batı Trakya Türk azınlığın din, dil ve eğitim haklarını hiçe saymaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını dahi uygulamamaktadır. Daha 15 gün önce Atina’da ilk defa minaresi ve kubbesi olmayan ibadethane yeni açılmıştır” dedi.
Ziyaretçi rakamlarıyla bu konun bağdaştırılmasının yanlış olduğunu dile getiren Başkan Meriç, “Söz konusu bu sözüm ona bilim adamının mantığıyla hareket ederek ülkemizdeki bazı müzelerin ziyaretçi rakamlarını aldım. Efes Antik Kenti 2 milyon ziyaretçiye yaklaştı. Tarih turizminin bilinen merkezlerinden Efes Antik Kenti'ni 2019'da önceki yıla göre yüzde 22,5 artışla 1 milyon 810 bin kişi ziyaret etti. Hristiyanlar tarafından ‘hac merkezi’ kabul edilen, bu özelliğiyle de Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Meryem Ana Kilisesi'ni, yıl sonuna kadar 700 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, 2019'da 35 milyon 48 bin 417 kişiye ulaştı. En çok ziyaret edilen müze, 3 milyon 727 bin 361 kişiyle Ayasofya Müzesi oldu. Bu mantıkla buraları ziyaret edenlerin de kripto Hristiyan sayılması gerekiyor” diye konuştu.
İddiaların akla yatkın olmadığını belirten Meriç, “Sözde Pontus Soykırımı iddialarında maalesef diaspora dünyada çok iyi çalışıyor. ABD, Kanada, Avustralya ve Avrupa Birliği ülkelerinde akademik toplantılar, belgeseller, filmler, kültürel yayınlar, sergiler ile dünyada 353 bin kişinin Karadeniz Bölgesi'ndeki ayaklanmalarda katledildiğini iddia ediyorlar. Mübadele ile Türkiye’ye 550 bin MüslümanTürk geldi, Anadolu’dan da 1.5 milyon Ortodoks Yunanistan’a gitti. Bazıları Gürcistan’a, Rusya’ya ve Ukrayna’ya gittiler. Bugün yaklaşık 82 milyon olan Türkiye nüfusunun (Dışişleri Bakanlığı verilerine göre) 34 bini Rum asıllıdır. Din ve inanç özgürlüğünün bulunduğu Türkiye’de 1920’li yılların verilerine göre mevcut yazıda yer alan, 12 milyon toplam nüfuslu Türkiye’de 43 bin kripto Hristiyan olduğu bilgisi akla yatkın görünmemektedir. Diğer yandan 1920’lerden 2020 yılına, nüfusu yaklaşık olarak 6 kat artan Türkiye’de buna bağlı olarak basit bir doğru orantı ile Rumların ya da kripto Hristiyanların sayısının da 6 katı arttığı şeklindeki bilgi hem afaki hem de mantık dışıdır. Dolayısıyla günümüzde Türkiye’de yaşamakta olan 34 bin civarındaki Rum vatandaşımızın milyonlu rakamlarla ifade edilmesi ve bir çoğunun da kripto olduğu iddiası gerçek dışıdır. Mevcut yazıda Patrikhane verilerine dayanarak 180 bin Rum’un Anadolu’da kaldığı belirtilmektedir. Bu bilgi mantıklı görünmekle birlikte kayıtlarının tutulması mümkün olmayan ve gizlilik esasına dayanan kripto Hristiyanların rakamları konusunda net konuşmak pek de doğru değildir” şeklinde konuştu.
Söz konusu yazıda Fotiadis’in, “Pontus Soykırımı’ndan 100 yıl sonra bile, hala kriptoHıristiyan olan Türkler var. Ataları, şartlar dolayısıyla fikirlerini değiştirmiş olmasına rağmen Yunan bilincini torunlarına aktarmış olan ve kendi Yunan köklerini bilen ve bunu kabullenmiş çok fazla Türk var. Bunlar Lozan Anlaşması nedeniyle Yunanistan’a gelemeyen Yunanca konuşan Müslümanların neslidir ki Ekümenik Patrik bunların 180 bin kişi olduklarını kabul etmiştir. O zaman 43 bin kriptoHıristiyan vardı. O zamanlarda Türkiye’nin nüfusu 12 milyon civarındaydı. Bugün Türkiye’nin nüfusunun 82 milyon civarında olduğunu düşünürsek; kabaca bir tahminle bugün Türkiye’de Yunan ya da Hıristiyan bilince sahip yaklaşık 2 milyon kişi olduğunu söyleyebiliriz. Bunların bazıları Kripto Hristiyan'dır bazıları ise kendilerini açıkça belli etmektedir” ifadeleri yer alıyor.

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