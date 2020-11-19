Başkan Demirtaş: “STK’lar toplumun olmazsa olmazlarıdır”

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sivil toplum kuruluşlarına (STK) gerçekten büyük önem veriyoruz. STK’lar toplumun olmazsa olmazlarıdır” dedi.

Samsun Genç İş İnsanları Derneği (SAMGİAD) Yönetim Kurulu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Başkan Demirtaş ile makamında yapılan görüşmede karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Ziyarette konuşan SAMGİAD Başkanı Onur Öztekin, Samsun’un en etkin sivil toplum kuruluşları arasında yer aldıklarını belirterek, “Derneğimiz kurulduğu günden itibaren gerek üyeleri, gerek şehri ve gerekse de ülkesi için bağlı olduğu Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) çatısı altında çalışmalarını ve projelerini sürdürüyor. Yönetimi kurulu olarak göreve geldiğimiz günden itibaren bu anlamda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkileyen pandemiye rağmen birçok proje gerçekleştirdik. Umarız bu zor günler geride kalır ve hayat normale döner. Birlikte Samsun adına güzel işlere imza atarız” ifadelerini kullandı.



“Çalışmalarınızı yakında takip ediyoruz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise Başkan Öztekin ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Demirtaş, “Biz de göreve geldiğimizde zor bir durum ile karşı karşıya idik. Toparlanma sürecini atlattık derken pandemi ile karşı karşıya geldik. Bu dönemde belediye çalışmalarını aksatmadan halkımıza hizmet sunmaya devam ediyoruz. Öte yandan sivil toplum kuruluşlarına gerçekten büyük önem veriyoruz. STK’lar toplumun olmazsa olmazlarıdır. Samsun’umuzun seçkin genç iş insanlarının bir araya geldiği SAMGİAD’ın çalışmalarını biliyor ve takip ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

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