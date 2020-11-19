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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor ile Giresunspor 50. randevuya çıkıyor

İHA

Samsunspor ile Giresunspor 50. randevuya çıkıyor

– TFF 1. Lig’in 10. haftasında yarın karşılaşacak olan Samsunspor ile Giresunspor 50. randevularına çıkacak.

Samsunspor ile Giresunspor daha önce resmi ve özel maçlar olmak üzere toplam 49 kez birbirlerine rakip oldular. Bu maçlarda Samsunspor 18, Giresunspor da 20 kez sahadan galip ayrıldı. 2 takım arasında oynanan 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 2 takım arasında oynanan mücadelelerde 22 karşılaşmaya Giresunspor ev sahipliği yaptı. Giresun’da oynanan bu karşılaşmalarından 4’ünü kırmızıbeyazlılar kazanırken, Giresunspor ise 13 karşılaşmadan galip ayrıldı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor 45 , Giresunspor ise 53 gol attı
Oynanan tüm resmi ve özel karşılaşmalarda gollerde de Giresunspor’un üstünlüğü bulunuyor. Giresunspor daha önce oynanan 49 karşılaşmada Samsunspor filelerini 53 kez havalandırırken, Samsunspor ise Giresunspor’a 45 gol atma becerisi gösterdi.
Giresunspor deplasmanındaki son galibiyetini 1 Şubat 2015’te alan Samsunspor, bu tarihten sonra Giresun’da oynadığı 3 karşılaşmadan da galip gelemedi. Samsunspor TFF 1. Lig’den 2. Lig’e düştüğü 20172018 sezonunda son haftalarda oynadığı Giresunspor maçını ise Muhammet Beşir’in golüyle 10 öne geçmesine rağmen Muhammet Reis’in gollerine engel olamayarak 21 kaybetmiş ve o sezon bir alt lige düşmüştü.
Cumartesi günü saat 19.00’da Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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